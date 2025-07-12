Трамп заявил о введении 30% пошлин насчет товаров из ЕС и Мексики
Категория
Экономика
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Трамп заявил о введении 30% пошлин насчет товаров из ЕС и Мексики

Трамп
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Источник:  Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

Главные тезисы

  • Трамп анонсировал введение 30% пошлин на товары из ЕС и Мексики, начиная с 1 августа.
  • Евросоюз готовит контрмеры в случае неудачи в переговорах с США по торговому соглашению.
  • США также планируют введение пошлин на товары из Канады и других торговых партнеров.

Трамп вводит пошлины на товары из ЕС и Мексики

Трамп объявил о решении в своей соцсети Truth Social.

Он заявил, что с 1 августа США начнут применять тарифы в размере 30% по импорту из Европейского союза и Мексики.

За несколько дней до этого американский президент заявил, что с августа применит 35-процентные пошлины к канадскому импорту в США, а также планирует применить тарифы в размере 15-20% к остальным торговым партнерам.

Торговые переговоры США с Канадой и Евросоюзом все еще интенсивно продолжаются. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз "работает день и ночь", чтобы достичь договоренности.

ЕС ранее предложил США установить универсальный тариф 10% на европейские товары с исключениями для некоторых секторов.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что ЕС "готов принять контрмеры" против США, если не удастся достичь справедливого торгового соглашения.

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