Трамп заявил о введении 30% пошлин насчет товаров из ЕС и Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.
Главные тезисы
- Трамп анонсировал введение 30% пошлин на товары из ЕС и Мексики, начиная с 1 августа.
- Евросоюз готовит контрмеры в случае неудачи в переговорах с США по торговому соглашению.
- США также планируют введение пошлин на товары из Канады и других торговых партнеров.
Трамп вводит пошлины на товары из ЕС и Мексики
Трамп объявил о решении в своей соцсети Truth Social.
Он заявил, что с 1 августа США начнут применять тарифы в размере 30% по импорту из Европейского союза и Мексики.
За несколько дней до этого американский президент заявил, что с августа применит 35-процентные пошлины к канадскому импорту в США, а также планирует применить тарифы в размере 15-20% к остальным торговым партнерам.
ЕС ранее предложил США установить универсальный тариф 10% на европейские товары с исключениями для некоторых секторов.
Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что ЕС "готов принять контрмеры" против США, если не удастся достичь справедливого торгового соглашения.
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