Трамп вивів з-під санкцій США Рособоронекспорт та низку банків з Росії.
Головні тези:
- Трамп виключив із списку санкцій деякі російські установи, банки та фізичних осіб під час скасування обмежень проти Сирії.
- Серед виключених з-під санкцій осіб опинився колишній президент ФІДЕ та ексголова Калмикії Кірсан Ілюмжинов.
США зняли з Росії низку санкцій: що відомо
Президент США Дональд Трамп під час скасування санкцій проти Сирії в результаті "випадково" виключив зі списку обмежень деякі російські установи, банки та фізичних осіб. Серед іншого, з-під санкцій вийшов "Рособоронэкспорт", який постачає російську зброю іншим країнам.
У 2015 році Ілюмжинова звинуватили у підтримці режиму диктатора Башара Асада та заморозили його активи в США.
Окрім Ілюмжинова, США "випадково" виключили з-під санкцій:
Банк "Русский финансовый Альянс", власний якого — вищезгаданий Ілюмжинов;
"Темпбанк" (позбавлено ліцензії в Росії у 2017 році);
"Мир Бизнес Банк" — російська юридична особа підсанкційного іранського Bank Melli Iran;
російський державний банк РФК-Банк;
федеральне державне підприємство "Промсырьеимпорт";
пов'язана з РФ компанія "Глобальные концепции групп";
пов'язана з РФ компанія "СТГ Логистик";
пов'язана з РФ компанія Global Vision Group;
пов'язана з РФ компанія Maritime Assistance;
державна компанія "Рособоронэкспорт", яка є державним посередником з експорту та імпорту озброєння.
Сам Ілюмжинов вже заявив, що готовий зустрітися з Трампом, подякувати йому та зіграти партію в шахи.
За даними медіа, Ілюмжинов взагалі людина з дивами — так, у 1997 році він заявляв, що його викрали іншопланетяни. Але це не завадило йому стати бізнесменом, керівником Калмикії та президентом ФІДЕ.
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