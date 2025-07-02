Трамп зняв низку санкцій з Росії
Категорія
Економіка
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Трамп зняв низку санкцій з Росії

U.S.Department of a Treasury
Трамп
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Трамп вивів з-під санкцій США Рособоронекспорт та низку банків з Росії.

Головні тези:

  • Трамп виключив із списку санкцій деякі російські установи, банки та фізичних осіб під час скасування обмежень проти Сирії.
  • Серед виключених з-під санкцій осіб опинився колишній президент ФІДЕ та ексголова Калмикії Кірсан Ілюмжинов.

США зняли з Росії низку санкцій: що відомо

Президент США Дональд Трамп під час скасування санкцій проти Сирії в результаті "випадково" виключив зі списку обмежень деякі російські установи, банки та фізичних осіб. Серед іншого, з-під санкцій вийшов "Рособоронэкспорт", який постачає російську зброю іншим країнам.

Так, серед виключених з-під санкцій США опинився колишній президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) та ексголова Калмикії (суб'єкт РФ) Кірсан Ілюмжинов.

У 2015 році Ілюмжинова звинуватили у підтримці режиму диктатора Башара Асада та заморозили його активи в США.

Окрім Ілюмжинова, США "випадково" виключили з-під санкцій:

  • Банк "Русский финансовый Альянс", власний якого — вищезгаданий Ілюмжинов;

  • "Темпбанк" (позбавлено ліцензії в Росії у 2017 році);

  • "Мир Бизнес Банк" — російська юридична особа підсанкційного іранського Bank Melli Iran;

  • російський державний банк РФК-Банк;

  • федеральне державне підприємство "Промсырьеимпорт";

  • пов'язана з РФ компанія "Глобальные концепции групп";

  • пов'язана з РФ компанія "СТГ Логистик";

  • пов'язана з РФ компанія Global Vision Group;

  • пов'язана з РФ компанія Maritime Assistance;

  • державна компанія "Рособоронэкспорт", яка є державним посередником з експорту та імпорту озброєння.

Сам Ілюмжинов вже заявив, що готовий зустрітися з Трампом, подякувати йому та зіграти партію в шахи.

За даними медіа, Ілюмжинов взагалі людина з дивами — так, у 1997 році він заявляв, що його викрали іншопланетяни. Але це не завадило йому стати бізнесменом, керівником Калмикії та президентом ФІДЕ.

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