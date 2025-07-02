Трамп вывел из-под санкций США Рособоронэкспорт и ряд банков из России.
Главные тезисы
- Трамп исключил из-под санкций США ряд российских учреждений, банков и физических лиц при отмене ограничений против Сирии.
- Среди исключенных оказался бывший президент ФИДЕ и экс-председатель Калмыкии Кирсан Илюмжинов, который был замешан в скандальных делах.
- Ряд российских банков, включая Рособоронэкспорт, были исключены из списка санкций, вызвав широкие обсуждения и критику.
США сняли с России ряд санкций: что известно
Президент США Дональд Трамп при отмене санкций против Сирии в результате "случайно" исключил из списка ограничений некоторые российские учреждения, банки и физических лиц. Среди прочего из-под санкций вышел "Рособоронэкспорт", поставляющий российское оружие другим странам.
В 2015 году Илюмжинова обвинили в поддержке режима диктатора Башара Асада и заморозили его активы в США.
Кроме Илюмжинова, США "случайно" исключили из-под санкций:
Банк "Русский финансовый Альянс", собственный которого — вышеупомянутый Илюмжинов;
"Темпбанк" (лишены лицензии в России в 2017 году);
"Мир Бизнес Банк" — российское юридическое лицо подсанкционного иранского Bank Melli Iran;
российский государственный банк РФК-Банк;
федеральное государственное предприятие "Промсырьеимпорт";
связанная с РФ компания "Глобальные концепции групп";
связанная с РФ компания "СТГ Логистик";
связанная с РФ компания Global Vision Group;
связанная с РФ компания Maritime Assistance;
государственная компания "Рособоронэкспорт", являющаяся государственным посредником по экспорту и импорту вооружения.
Сам Илюмжинов уже заявил, что готов встретиться с Трампом, поблагодарить его и сыграть партию в шахматы.
По данным медиа, Илюмжинов вообще человек с чудесами — да, в 1997 году он заявлял, что его угнали инопланетяне. Но это не помешало ему стать бизнесменом, руководителем Калмыкии и президентом ФИДЕ.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-