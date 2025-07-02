Трамп снял ряд санкций с России
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Экономика
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Трамп снял ряд санкций с России

U.S.Department of a Treasury
Трамп
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Трамп вывел из-под санкций США Рособоронэкспорт и ряд банков из России.

Главные тезисы

  • Трамп исключил из-под санкций США ряд российских учреждений, банков и физических лиц при отмене ограничений против Сирии.
  • Среди исключенных оказался бывший президент ФИДЕ и экс-председатель Калмыкии Кирсан Илюмжинов, который был замешан в скандальных делах.
  • Ряд российских банков, включая Рособоронэкспорт, были исключены из списка санкций, вызвав широкие обсуждения и критику.

США сняли с России ряд санкций: что известно

Президент США Дональд Трамп при отмене санкций против Сирии в результате "случайно" исключил из списка ограничений некоторые российские учреждения, банки и физических лиц. Среди прочего из-под санкций вышел "Рособоронэкспорт", поставляющий российское оружие другим странам.

Так, среди исключенных из под санкций США оказался бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и экспредседатель Калмыкии (субъект РФ) Кирсан Илюмжинов.

В 2015 году Илюмжинова обвинили в поддержке режима диктатора Башара Асада и заморозили его активы в США.

Кроме Илюмжинова, США "случайно" исключили из-под санкций:

  • Банк "Русский финансовый Альянс", собственный которого — вышеупомянутый Илюмжинов;

  • "Темпбанк" (лишены лицензии в России в 2017 году);

  • "Мир Бизнес Банк" — российское юридическое лицо подсанкционного иранского Bank Melli Iran;

  • российский государственный банк РФК-Банк;

  • федеральное государственное предприятие "Промсырьеимпорт";

  • связанная с РФ компания "Глобальные концепции групп";

  • связанная с РФ компания "СТГ Логистик";

  • связанная с РФ компания Global Vision Group;

  • связанная с РФ компания Maritime Assistance;

  • государственная компания "Рособоронэкспорт", являющаяся государственным посредником по экспорту и импорту вооружения.

Сам Илюмжинов уже заявил, что готов встретиться с Трампом, поблагодарить его и сыграть партию в шахматы.

По данным медиа, Илюмжинов вообще человек с чудесами — да, в 1997 году он заявлял, что его угнали инопланетяне. Но это не помешало ему стать бизнесменом, руководителем Калмыкии и президентом ФИДЕ.

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