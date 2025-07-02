Трамп вывел из-под санкций США Рособоронэкспорт и ряд банков из России.

США сняли с России ряд санкций: что известно

Президент США Дональд Трамп при отмене санкций против Сирии в результате "случайно" исключил из списка ограничений некоторые российские учреждения, банки и физических лиц. Среди прочего из-под санкций вышел "Рособоронэкспорт", поставляющий российское оружие другим странам.

Так, среди исключенных из под санкций США оказался бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и экспредседатель Калмыкии (субъект РФ) Кирсан Илюмжинов. Поделиться

В 2015 году Илюмжинова обвинили в поддержке режима диктатора Башара Асада и заморозили его активы в США.

Кроме Илюмжинова, США "случайно" исключили из-под санкций:

Банк "Русский финансовый Альянс", собственный которого — вышеупомянутый Илюмжинов;

"Темпбанк" (лишены лицензии в России в 2017 году);

"Мир Бизнес Банк" — российское юридическое лицо подсанкционного иранского Bank Melli Iran;

российский государственный банк РФК-Банк;

федеральное государственное предприятие "Промсырьеимпорт";

связанная с РФ компания "Глобальные концепции групп";

связанная с РФ компания "СТГ Логистик";

связанная с РФ компания Global Vision Group;

связанная с РФ компания Maritime Assistance;

государственная компания "Рособоронэкспорт", являющаяся государственным посредником по экспорту и импорту вооружения.

Сам Илюмжинов уже заявил, что готов встретиться с Трампом, поблагодарить его и сыграть партию в шахматы.

По данным медиа, Илюмжинов вообще человек с чудесами — да, в 1997 году он заявлял, что его угнали инопланетяне. Но это не помешало ему стать бизнесменом, руководителем Калмыкии и президентом ФИДЕ.