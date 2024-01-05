У Білому домі назвали пріоритетну зброю у майбутній допомозі Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

У Білому домі назвали пріоритетну зброю у майбутній допомозі Україні

сша

У Білому домі назвали посилення протиповітряної оборони України пріоритетом в майбутніх пакетах військової допомоги, яку США готові надавати Києву.

Яка пріоритетна зброя у майбутній допомозі Україні

За словами  координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, у переліку озброєнь, на який Білий дім хоче отримати додаткове фінансування від Конгресу, США вважають пріоритетними засоби ППО.

Протиповітряна оборона була б першою в цьому списку, – зазначив Кірбі.

Він вказав, що найефективнішою відповіддю на жахливе насильство Росії проти українського народу є продовження надання Києву життєво необхідних засобів ППО та інших видів військового обладнання.

Для цього нам потрібно, щоб Конгрес без зволікань схвалив наш запит на додаткове фінансування для України, – додав представник адміністрації президента США.

Допомога Україні від США

У Конгресі США не змогли схвалити запит Байдена на виділення понад 100 млрд дол на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд дол передбачено для України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

20 грудня стало відомо, що Конгрес пішов на канікули без схвалення запиту Байдена. При цьому коштів, передбачених для допомоги Україні, у США залишилося на один пакет військової допомоги.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Дефіцит в енергосистемі України. Аварійна допомога йде від Румунії та Польщі
Енергосистема
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога Україні. Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів
Ministry of Defence
Артснаряди
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Будь-яка допомога Україні йде на користь європейській безпеці — МЗС Чехії
ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм