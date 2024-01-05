У Білому домі назвали пріоритетну зброю у майбутній допомозі Україні

У Білому домі назвали посилення протиповітряної оборони України пріоритетом в майбутніх пакетах військової допомоги, яку США готові надавати Києву.
Яка пріоритетна зброя у майбутній допомозі Україні
За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, у переліку озброєнь, на який Білий дім хоче отримати додаткове фінансування від Конгресу, США вважають пріоритетними засоби ППО.
Він вказав, що найефективнішою відповіддю на жахливе насильство Росії проти українського народу є продовження надання Києву життєво необхідних засобів ППО та інших видів військового обладнання.
Допомога Україні від США
У Конгресі США не змогли схвалити запит Байдена на виділення понад 100 млрд дол на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд дол передбачено для України.
Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.
20 грудня стало відомо, що Конгрес пішов на канікули без схвалення запиту Байдена. При цьому коштів, передбачених для допомоги Україні, у США залишилося на один пакет військової допомоги.
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