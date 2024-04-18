У Франції спалахнув новий скандал через Україну
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У Франції спалахнув новий скандал через Україну

Макрон та Зеленський
Джерело:  Politico

Лідер французьких соціал-демократів Рафаель Глюксманн публічно розкритикував президента республіки Еммануеля Макрона за те, що офіційний Париж надає Україні недостатню кількість снарядів, в той час, як армія РФ використовує в рази більше.

ЄС робить занадто мало для України

На переконання політика, лідери Євросоюзу "отримують задоволення від розмов, але демонструють слабкість у діях".

Ми досі не навели лад на наших виробничих лініях, ми досі не зробили того, що потрібно було зробити. Існує такий дисбаланс у вогневій потужності, що ми перебуваємо на переломному етапі.

Рафаель Глюксманн

Рафаель Глюксманн

Лідер французьких соціал-демократів

Журналісти поцікавилися у французького політика, чи є загроза неминучого програшу України у війні проти Росії.

За його словами, саме Західна Європа "не впоралася із завданням" після початку нападу Росії на нашу державу.

Він звертає увагу на те, що Париж надає Україні лише 3 тисячі боєприпасів на місяць, в той час, як Росія випускає "20 000 снарядів щодня".

Макрону дорікнули за брак допомоги Україні

Рафаель Глюксманн вкотре накинувся зі звинуваченням на президента Франції.

На його переконання, Макрон "знехтував Варшавою та Вільнюсом" на користь "Пекіна і Москви", оскільки, мовляв, глава республіки є частиною "старої традиції французьких еліт, яка відчуває себе самовдоволеною, коли має особливі відносини" з китайським і російським режимами.

Як вважає лідер французьких соціал-демократів, Франція повинна робити набагато більше для України.

Проти наших демократій ведеться гібридна війна, яка знаходить військове втілення на українському фронті, — висловив свою думку Рафаель Глюксманн.

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