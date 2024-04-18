Во Франции вспыхнул новый скандал из-за Украины

Лидер французских социал-демократов Рафаэль Глюксманн публично подверг критике президента республики Эммануэля Макрона за то, что официальный Париж предоставляет Украине недостаточное количество снарядов, в то время как армия РФ использует в разы больше.

ЕС делает слишком мало для Украины

По мнению политика, лидеры Евросоюза "получают удовольствие от разговоров, но демонстрируют слабость в действиях".

Мы до сих пор не навели порядок в наших производственных линиях, мы до сих пор не сделали того, что нужно было сделать. Есть такой дисбаланс в огневой мощи, что мы находимся на переломном этапе. Рафаэль Глюксманн Лидер французских социал-демократов

Журналисты поинтересовались у французского политика, есть ли угроза неизбежного проигрыша Украины в войне против России.

По его словам, именно Западная Европа "не справилась с задачей" после начала нападения России на наше государство.

Он обращает внимание на то, что Париж предоставляет Украине всего 3 тысячи боеприпасов в месяц, в то время как Россия выпускает "20 000 снарядов в день".

Макрона упрекнули в нехватке помощи Украине

Рафаэль Глюксманн в очередной раз набросился с обвинением на президента Франции.

По его убеждению, Макрон "пренебрег Варшавой и Вильнюсом" в пользу "Пекина и Москвы", поскольку, мол, глава республики является частью "старой традиции французских элит, которая чувствует себя самодовольной, когда имеет особые отношения" с китайским и российским режимами.

Как считает лидер французских социал-демократов, Франция должна делать намного больше для Украины.