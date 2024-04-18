Во Франции вспыхнул новый скандал из-за Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Во Франции вспыхнул новый скандал из-за Украины

Рафаэль Глюксманн
Читати українською
Источник:  Politico

Лидер французских социал-демократов Рафаэль Глюксманн публично подверг критике президента республики Эммануэля Макрона за то, что официальный Париж предоставляет Украине недостаточное количество снарядов, в то время как армия РФ использует в разы больше.

ЕС делает слишком мало для Украины

По мнению политика, лидеры Евросоюза "получают удовольствие от разговоров, но демонстрируют слабость в действиях".

Мы до сих пор не навели порядок в наших производственных линиях, мы до сих пор не сделали того, что нужно было сделать. Есть такой дисбаланс в огневой мощи, что мы находимся на переломном этапе.

Рафаэль Глюксманн

Рафаэль Глюксманн

Лидер французских социал-демократов

Журналисты поинтересовались у французского политика, есть ли угроза неизбежного проигрыша Украины в войне против России.

По его словам, именно Западная Европа "не справилась с задачей" после начала нападения России на наше государство.

Он обращает внимание на то, что Париж предоставляет Украине всего 3 тысячи боеприпасов в месяц, в то время как Россия выпускает "20 000 снарядов в день".

Макрона упрекнули в нехватке помощи Украине

Рафаэль Глюксманн в очередной раз набросился с обвинением на президента Франции.

По его убеждению, Макрон "пренебрег Варшавой и Вильнюсом" в пользу "Пекина и Москвы", поскольку, мол, глава республики является частью "старой традиции французских элит, которая чувствует себя самодовольной, когда имеет особые отношения" с китайским и российским режимами.

Как считает лидер французских социал-демократов, Франция должна делать намного больше для Украины.

Против наших демократий ведется гибридная война, которая находит военное воплощение на украинском фронте, — высказал свое мнение Рафаэль Глюксманн.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Как изменилась политика Макрона по Украине и России — мнение экспертов
Макрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон хочет пригласить Путина на праздник во Франции — что происходит
Путин и Макрон
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон вскрыл детали проведения грандиозной церемонии открытия Олимпиады-2024
Макрон вскрыл детали проведения грандиозной церемонии открытия Олимпиады-2024

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?