За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 85 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. Найбільш напруженим залишається район Покровська на Донеччині.

Що відбувається на фронті на сході України

На Харківщині українські військові вже відбили 5 штурмових спроб російських окупантів поблизу Глибокого, Вовчанська, Тихого і Стариці.

В районі Куп’янська двічі безуспішно штурмував оборонні позиції ЗСУ поблизу Стельмахівки.

Наразі один бій все ще триває поблизу Берестового.

У напрямку Лимана на Донеччині окупаційна армія РФ протягом дня провела 10 атак поблизу Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Українські військові відбили вже 7 ворожих атак.

Наразі тривають ще 3 боєзіткнення.

У напрямку Сіверська ЗСУ відбили 5 атак російських окупантів поряд із Верхньокам’янським та Спірним.

У напрямку Краматорська російські окупанти 8 разів безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ поблизу Часового Яру, Богданівки, Григорівки, Білої Гори та Андріївки.

У напрямку Торецька ворог провів вже 13 атак. ЗСУ відбили 12 атак російських окупантів. Ще один бій триває в районі селища Нью-Йорк.

У напрямку Покровська зафіксована найбільша кількість боїв від початку доби.

Російські окупанти провели вже 30 спроб витіснити українських військових з позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Тимофіївки, Калинівки, Євгенівки, Яснобродівки та Уманського.

ЗСУ відбили вже 17 ворожих атак. Ще 13 боїв продовжуються.

Найактивніший ворог біля Новоолександрівки і Новоселівки Першої. Остання, разом з Олександрополем, зазнали ударів НАРами з озброєння штурмової авіації, - додають у Генштабі. Поширити

Завершилися чотири бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку.

Тривають боєзіткнення неподалік Водяного. та Костянтинівки.

Що відомо про ситуацію на півдні України

У Запорізькій області відбито один штурм російських окупантів в районі Малої Токмачки.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області ЗСУ відбили 3 атаки армії РФ в районі Кринків.