За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 85 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. Найбільш напруженим залишається район Покровська на Донеччині.
Головні тези:
- За даними Генштабу, українські військові вже 85 разів вступали у бій з підрозділами армії РФ.
- Наразі найбільш напруженим залишається район Покровська на Донеччині, де ворог провів 30 спроб витіснення українських військових.
- Українські військові відбили вже 7 ворожих атак у районі Лимана на Донеччині та 12 атак у напрямку Торецька.
- На Харківщині відбулося 5 вдалі штурмові спроби російських окупантів, а в Черкаській області оборонці здійснили відсупництво під час штурму Малої Токмачки.
- Дізнайтеся про ситуацію на півдні України: в Херсонській області ЗСУ відбили 3 атаки російських військ у районі Кринків.
Що відбувається на фронті на сході України
На Харківщині українські військові вже відбили 5 штурмових спроб російських окупантів поблизу Глибокого, Вовчанська, Тихого і Стариці.
В районі Куп’янська двічі безуспішно штурмував оборонні позиції ЗСУ поблизу Стельмахівки.
Наразі один бій все ще триває поблизу Берестового.
У напрямку Лимана на Донеччині окупаційна армія РФ протягом дня провела 10 атак поблизу Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Українські військові відбили вже 7 ворожих атак.
Наразі тривають ще 3 боєзіткнення.
У напрямку Сіверська ЗСУ відбили 5 атак російських окупантів поряд із Верхньокам’янським та Спірним.
У напрямку Краматорська російські окупанти 8 разів безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ поблизу Часового Яру, Богданівки, Григорівки, Білої Гори та Андріївки.
У напрямку Торецька ворог провів вже 13 атак. ЗСУ відбили 12 атак російських окупантів. Ще один бій триває в районі селища Нью-Йорк.
У напрямку Покровська зафіксована найбільша кількість боїв від початку доби.
Російські окупанти провели вже 30 спроб витіснити українських військових з позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Тимофіївки, Калинівки, Євгенівки, Яснобродівки та Уманського.
ЗСУ відбили вже 17 ворожих атак. Ще 13 боїв продовжуються.
Завершилися чотири бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку.
Тривають боєзіткнення неподалік Водяного. та Костянтинівки.
Що відомо про ситуацію на півдні України
У Запорізькій області відбито один штурм російських окупантів в районі Малої Токмачки.
На лівобережжі Дніпра у Херсонській області ЗСУ відбили 3 атаки армії РФ в районі Кринків.
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