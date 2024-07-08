По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 85 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Наиболее напряженным остается район Покровска Донецкой области.

Что происходит на фронте на востоке Украины

В Харьковской области украинские военные уже отбили 5 штурмовых попыток российских оккупантов вблизи Глубокого, Волчанская, Тихого и Старицы.

В районе Купянска дважды безуспешно штурмовал оборонительные позиции ВСУ вблизи Стельмаховки.

Пока один бой все еще продолжается близ Берестового.

В направлении Лимана в Донецкой области оккупационная армия РФ в течение дня провела 10 атак вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Украинские военные отразили уже 7 вражеских атак.

Сейчас продолжаются еще 3 боестолкновения.

В направлении Северского ВСУ отразили 5 атак российских оккупантов наряду с Верхнекаменным и Спорным.

В направлении Краматорска российские оккупанты 8 раз безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Временного Яра, Богдановки, Григорьевки, Белой Горы и Андреевки.

В направлении Торецкого враг провел уже 13 атак. ВСУ отразили 12 атак российских окупантов. Еще одно сражение продолжается в районе поселка Нью-Йорк.

В направлении Покровска зафиксировано самое большое количество боев с начала суток.

Российские оккупанты провели уже 30 попыток вытеснить украинских военных с позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Калиновки, Евгеньевки, Яснобродовки и Уманского.

ВСУ отразили уже 17 вражеских атак. Еще 13 боев продолжаются.

Самый активный враг у Новоалександровки и Новоселовки Первой. Последняя, вместе с Александрополем, получили удары НАРами по вооружению штурмовой авиации, - добавляют в Генштабе. Поделиться

Завершились четыре боя у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении.

Продолжаются боестолкновения недалеко от Водяного. и Константиновки.

Что известно о ситуации на юге Украины

В Запорожской области отражен один штурм российских оккупантов в районе Малой Токмачки.

На левобережье Днепра в Херсонской области ВСУ отразили 3 атаки армии РФ в районе Крынков.