По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 85 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Наиболее напряженным остается район Покровска Донецкой области.
Главные тезисы
- Наиболее напряженным остается район Покровска Донецкой области, где украинские военные успешно отражают атаки армии РФ.
- Украинские военные отбили уже множество вражеских атак в различных районах, включая Лиман, Торецк, Харьковскую область.
- Ситуация на фронте остается напряженной, с боевыми столкновениями и попытками вытеснения украинских военных на различных направлениях, включая Краматорск и Торецк.
- В Херсонской области ВСУ успешно отразили атаки армии РФ в районе Крынок, что свидетельствует о готовности и эффективности украинских вооруженных сил.
- Обстановка на фронте требует постоянного внимания и готовности к дальнейшим оборонительным действиям для защиты территориальной целостности Украины.
Что происходит на фронте на востоке Украины
В Харьковской области украинские военные уже отбили 5 штурмовых попыток российских оккупантов вблизи Глубокого, Волчанская, Тихого и Старицы.
В районе Купянска дважды безуспешно штурмовал оборонительные позиции ВСУ вблизи Стельмаховки.
Пока один бой все еще продолжается близ Берестового.
В направлении Лимана в Донецкой области оккупационная армия РФ в течение дня провела 10 атак вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Украинские военные отразили уже 7 вражеских атак.
Сейчас продолжаются еще 3 боестолкновения.
В направлении Северского ВСУ отразили 5 атак российских оккупантов наряду с Верхнекаменным и Спорным.
В направлении Краматорска российские оккупанты 8 раз безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Временного Яра, Богдановки, Григорьевки, Белой Горы и Андреевки.
В направлении Торецкого враг провел уже 13 атак. ВСУ отразили 12 атак российских окупантов. Еще одно сражение продолжается в районе поселка Нью-Йорк.
В направлении Покровска зафиксировано самое большое количество боев с начала суток.
Российские оккупанты провели уже 30 попыток вытеснить украинских военных с позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Калиновки, Евгеньевки, Яснобродовки и Уманского.
ВСУ отразили уже 17 вражеских атак. Еще 13 боев продолжаются.
Завершились четыре боя у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении.
Продолжаются боестолкновения недалеко от Водяного. и Константиновки.
Что известно о ситуации на юге Украины
В Запорожской области отражен один штурм российских оккупантов в районе Малой Токмачки.
На левобережье Днепра в Херсонской области ВСУ отразили 3 атаки армии РФ в районе Крынков.
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