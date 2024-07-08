В Генштабе назвали наиболее напряженное направление фронта
Категория
Украина
Дата публикации

В Генштабе назвали наиболее напряженное направление фронта

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
Читати українською

По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 85 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Наиболее напряженным остается район Покровска Донецкой области.

Главные тезисы

  • Наиболее напряженным остается район Покровска Донецкой области, где украинские военные успешно отражают атаки армии РФ.
  • Украинские военные отбили уже множество вражеских атак в различных районах, включая Лиман, Торецк, Харьковскую область.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, с боевыми столкновениями и попытками вытеснения украинских военных на различных направлениях, включая Краматорск и Торецк.
  • В Херсонской области ВСУ успешно отразили атаки армии РФ в районе Крынок, что свидетельствует о готовности и эффективности украинских вооруженных сил.
  • Обстановка на фронте требует постоянного внимания и готовности к дальнейшим оборонительным действиям для защиты территориальной целостности Украины.

Что происходит на фронте на востоке Украины

В Харьковской области украинские военные уже отбили 5 штурмовых попыток российских оккупантов вблизи Глубокого, Волчанская, Тихого и Старицы.

В районе Купянска дважды безуспешно штурмовал оборонительные позиции ВСУ вблизи Стельмаховки.

Пока один бой все еще продолжается близ Берестового.

В направлении Лимана в Донецкой области оккупационная армия РФ в течение дня провела 10 атак вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Украинские военные отразили уже 7 вражеских атак.

Сейчас продолжаются еще 3 боестолкновения.

В направлении Северского ВСУ отразили 5 атак российских оккупантов наряду с Верхнекаменным и Спорным.

В направлении Краматорска российские оккупанты 8 раз безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Временного Яра, Богдановки, Григорьевки, Белой Горы и Андреевки.

В направлении Торецкого враг провел уже 13 атак. ВСУ отразили 12 атак российских окупантов. Еще одно сражение продолжается в районе поселка Нью-Йорк.

В направлении Покровска зафиксировано самое большое количество боев с начала суток.

Российские оккупанты провели уже 30 попыток вытеснить украинских военных с позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Калиновки, Евгеньевки, Яснобродовки и Уманского.

ВСУ отразили уже 17 вражеских атак. Еще 13 боев продолжаются.

Самый активный враг у Новоалександровки и Новоселовки Первой. Последняя, вместе с Александрополем, получили удары НАРами по вооружению штурмовой авиации, - добавляют в Генштабе.

Завершились четыре боя у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении.

Продолжаются боестолкновения недалеко от Водяного. и Константиновки.

Что известно о ситуации на юге Украины

В Запорожской области отражен один штурм российских оккупантов в районе Малой Токмачки.

На левобережье Днепра в Херсонской области ВСУ отразили 3 атаки армии РФ в районе Крынков.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперты отметили усовершенствование технических возможностей ВСУ для перехвата дронов РФ
Эксперты отметили усовершенствование технических возможностей ВСУ для перехвата дронов РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ успешно контратаковали войска РФ и продвинулись в Харьковской области
ВСУ успешно контратаковали войска РФ и продвинулись в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и российской армией произошло 141 боевое столкновение за сутки
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?