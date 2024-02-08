На переконання керівника бюджетного комітету Європарламенту Йохана Ван Овертвельдта, схвалена ЄС допомога Україні у розмірі 50 млрд євро до 2027 року не зможе покрити всіх потреб країни на тлі розв'язаної Росією злочинної війни.

ЄС має надати Україні більше допомоги

За словами Овертвельдта, невійськові потреби України складають близько 3 млрд євро на місяць. Відповідно протягом року країна потребує фінансування у розмірі 36 млрд євро.

Однак ЄС виділив Україні 50 млрд євро протягом трьох найближчих років.

У середньому Україні буде доступно 12,5 млрд євро на рік. За домовленістю між ЄС та США, кожен з них візьме на себе половину українських потреб, тобто по 18 млрд євро для ЄС та США. Таким чином, Ukraine Facility щорічно недоотримуватиме не менше 5,5 млрд євро від зобов'язань ЄС, - зазначає глава бюджетного комітету Європарламенту. Поширити

Він підкреслив, що упродовж найближчих 3 років брак фінансування складе 22 млрд євро.

Між тим канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні візиту до США закликав Вашингтон та європейських партнерів збільшити підтримку України.

Як зазначають журналісти видання RND, за словами Шольца, наразі настав саме той момент, коли партнери мають дати змогу Україні повноцінно захистити себе.

Шольц також додав, що це буде дуже потужний сигнал кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Сигнал полягає в тому, що він не може розраховувати на зменшення нашої підтримки, а скоріше на те, що вона триватиме досить довго і буде досить великою, - пояснив Шольц. Поширити

Він зазначив, що Україна дійсно захищається всім, що має, втім, щоб вона продовжувала це робити, їй потрібна підтримка.

І того, що було обіцяно досі в Європі, що також було обіцяно через резолюції американського Конгресу, ще недостатньо. Тож ми маємо знайти спосіб, за допомогою якого ми всі разом зможемо зробити більше, - зазначив канцлер Німеччини. Поширити

Західні видання звинувачують республіканців у зриві ухвалення допомоги Україні

У редакційному матеріалі видання The Economist зазначається, що представники Республіканської партії США під тиском екс-президента Дональда Трампа блокують не тільки допомогу Україні, а відмовляються від власних політичних пріоритетів аби тільки нашкодити президенту США Джо Байдену.

Автори матеріалу нагадують, що саме представники Республіканської партії запропонували пов’язати розгляд питання допомоги Україні із необхідністю посилення заходів на кордоні із Мексикою.

Таким чином вони намагались зробити демократів та адміністрацію Байдена більш поступливими у питанні змін до імміграційної політики та щодо ситуації на кордоні із Мексикою.

Однак коли запропонований республіканцями двохпартійний законопроєкт був готовий, вони відмовились його підтримувати.

Не є таємницею, чому вони це зробили: Дональд Трамп хоче виграти голоси, підігріваючи хаос на кордоні. Він закликав республіканців розірвати угоду, яку запропонував Сенат, тому що він воліє залишити кордон як гаряче питання передвиборчої кампанії, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори публікації зазначають, що найбільша шкода полягає не в тому, що питання прикордонної політики залишається невирішеним, а в тому, що США фактично зраджують Україну, якій обіцяли допомогу.

Українські солдати не можуть чекати, поки якась альтернативна ідея фінансування просочиться через комітет Конгресу. Їм зараз потрібні боєприпаси. Якщо вони цього не отримають, вони, можливо, не зможуть відбити російський весняний наступ, і вони можуть втратити більше своєї країни, - попереджають журналісти видання. Поширити

Але на трагічних подіях в Україні негативний ефект від дій республіканців не вичерпується.

Видання зазначає, що увесь світ спостерігає за цією драмою: друзі Америки – знервовано, а вороги – із радісним очікуванням.

Якщо дядько Сем не зможе підтримати демократичного союзника, який захищає себе від неспровокованого вторгнення тирана, який також є найбільш войовничим геополітичним ворогом Заходу, яка користь від американських гарантій безпеки в Балтії, на Тайвані чи на Близькому Сході? - питаються журналісти видання. Поширити

Автори матеріалу також додали, що наразі представники Республіканської партії ймовірно вітають себе за те, що так підставили опонентів з Демократичної партії та адміністрацію президента Джо Байдена.

Але, якби вони від початку ставили собі за мету нашкодити Америці в цілому та допомогти Володимиру Путіну, на думку The Economist, вони навряд чи могли б зробити це краще, ніж вже зробили.