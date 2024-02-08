На переконання керівника бюджетного комітету Європарламенту Йохана Ван Овертвельдта, схвалена ЄС допомога Україні у розмірі 50 млрд євро до 2027 року не зможе покрити всіх потреб країни на тлі розв'язаної Росією злочинної війни.
ЄС має надати Україні більше допомоги
За словами Овертвельдта, невійськові потреби України складають близько 3 млрд євро на місяць. Відповідно протягом року країна потребує фінансування у розмірі 36 млрд євро.
Однак ЄС виділив Україні 50 млрд євро протягом трьох найближчих років.
Він підкреслив, що упродовж найближчих 3 років брак фінансування складе 22 млрд євро.
Між тим канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні візиту до США закликав Вашингтон та європейських партнерів збільшити підтримку України.
Як зазначають журналісти видання RND, за словами Шольца, наразі настав саме той момент, коли партнери мають дати змогу Україні повноцінно захистити себе.
Шольц також додав, що це буде дуже потужний сигнал кремлівському диктатору Володимиру Путіну.
Він зазначив, що Україна дійсно захищається всім, що має, втім, щоб вона продовжувала це робити, їй потрібна підтримка.
Західні видання звинувачують республіканців у зриві ухвалення допомоги Україні
У редакційному матеріалі видання The Economist зазначається, що представники Республіканської партії США під тиском екс-президента Дональда Трампа блокують не тільки допомогу Україні, а відмовляються від власних політичних пріоритетів аби тільки нашкодити президенту США Джо Байдену.
Автори матеріалу нагадують, що саме представники Республіканської партії запропонували пов’язати розгляд питання допомоги Україні із необхідністю посилення заходів на кордоні із Мексикою.
Таким чином вони намагались зробити демократів та адміністрацію Байдена більш поступливими у питанні змін до імміграційної політики та щодо ситуації на кордоні із Мексикою.
Однак коли запропонований республіканцями двохпартійний законопроєкт був готовий, вони відмовились його підтримувати.
Автори публікації зазначають, що найбільша шкода полягає не в тому, що питання прикордонної політики залишається невирішеним, а в тому, що США фактично зраджують Україну, якій обіцяли допомогу.
Але на трагічних подіях в Україні негативний ефект від дій республіканців не вичерпується.
Видання зазначає, що увесь світ спостерігає за цією драмою: друзі Америки – знервовано, а вороги – із радісним очікуванням.
Автори матеріалу також додали, що наразі представники Республіканської партії ймовірно вітають себе за те, що так підставили опонентів з Демократичної партії та адміністрацію президента Джо Байдена.
Але, якби вони від початку ставили собі за мету нашкодити Америці в цілому та допомогти Володимиру Путіну, на думку The Economist, вони навряд чи могли б зробити це краще, ніж вже зробили.
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