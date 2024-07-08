Керівники оборонних відомств країн НАТО наразі бачать вікно можливостей для підготовки до ймовірного нападу Росії, однак воно стрімко звужується.
Головні тези:
- Час для підготовки до можливого нападу Росії зменшується, зауважують керівники оборонних відомств країн ЄС та НАТО.
- Є необхідність у зміцненні національної оборони та спільних заходів для стримування можливих загроз з боку Росії.
- Деякі країни, такі як Норвегія та Фінляндія, вважають, що непряма військова загроза з боку РФ наразі не є критичною, проте оцінюють потенціал російського військової агресії.
- Підготовка до можливого нападу Росії є актуальною темою для обговорення як серед країн ЄС, так і серед НАТО.
- Важливо вжити необхідні заходи для забезпечення готовності та обороноздатності в разі можливої агресії РФ.
Скільки часу є в країн ЄС для підготовки до нападу Росії
За словами глави Міноборони Естонії Мартіна Херема якого цитують журналісти видання Breaking Defense, наразі ЄС та країни НАТО мають готуватись до ймовірного нападу Росії.
Очільник Міноборони Швеції Мікаель Байден звертає увагу на “вікно можливостей” для країн НАТО.
Чи всі в ЄС панікують через загрозу нападу Росії
Між тим керівник Міноборони Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен підкреслює, що спокійно ставиться до загрози нападу Росії на країни НАТО протягом найближчого часу.
На думку глави Міноборони Фінляндії, генерала Янне Яакколи, за вийнятком “гібридних дій”, у його країні наразі не спостерігають безпосередньої прямої військової загрози з боку Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-