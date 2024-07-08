Керівники оборонних відомств країн НАТО наразі бачать вікно можливостей для підготовки до ймовірного нападу Росії, однак воно стрімко звужується.

Скільки часу є в країн ЄС для підготовки до нападу Росії

За словами глави Міноборони Естонії Мартіна Херема якого цитують журналісти видання Breaking Defense, наразі ЄС та країни НАТО мають готуватись до ймовірного нападу Росії.

Є лише один фактор, який ми можемо змінити: наша готовність. Ми можемо підтримувати Україну, але одного дня вийде звідти, — підкреслив Херем. Поширити

Очільник Міноборони Швеції Мікаель Байден звертає увагу на “вікно можливостей” для країн НАТО.

Це вікно можливостей для нас, щоб зміцнити і розбудувати сильнішу національну оборону, яка буде використана НАТО як засіб стримування. Тому це скоріше вікно для того, щоб діяти зараз, а не чекати, — зазначає Байден. Поширити

Чи всі в ЄС панікують через загрозу нападу Росії

Між тим керівник Міноборони Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен підкреслює, що спокійно ставиться до загрози нападу Росії на країни НАТО протягом найближчого часу.

На наших кордонах немає звичайної загрози. ... 80% цих підрозділів зараз розгорнуті в Україні, і багато з них були знищені в Україні, — пояснює Крістофферсен. Поширити

На думку глави Міноборони Фінляндії, генерала Янне Яакколи, за вийнятком “гібридних дій”, у його країні наразі не спостерігають безпосередньої прямої військової загрози з боку Росії.