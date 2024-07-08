У ЄС залишається все менше часу для підготовки до нападу РФ
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У ЄС залишається все менше часу для підготовки до нападу РФ

Військові НАТО
Джерело:  online.ua

Керівники оборонних відомств країн НАТО наразі бачать вікно можливостей для підготовки до ймовірного нападу Росії, однак воно стрімко звужується. 

Головні тези:

  • Час для підготовки до можливого нападу Росії зменшується, зауважують керівники оборонних відомств країн ЄС та НАТО.
  • Є необхідність у зміцненні національної оборони та спільних заходів для стримування можливих загроз з боку Росії.
  • Деякі країни, такі як Норвегія та Фінляндія, вважають, що непряма військова загроза з боку РФ наразі не є критичною, проте оцінюють потенціал російського військової агресії.
  • Підготовка до можливого нападу Росії є актуальною темою для обговорення як серед країн ЄС, так і серед НАТО.
  • Важливо вжити необхідні заходи для забезпечення готовності та обороноздатності в разі можливої агресії РФ.

Скільки часу є в країн ЄС для підготовки до нападу Росії

За словами глави Міноборони Естонії Мартіна Херема якого цитують журналісти видання Breaking Defense, наразі ЄС та країни НАТО мають готуватись до ймовірного нападу Росії.

Є лише один фактор, який ми можемо змінити: наша готовність. Ми можемо підтримувати Україну, але одного дня вийде звідти, — підкреслив Херем.

Очільник Міноборони Швеції Мікаель Байден звертає увагу на “вікно можливостей” для країн НАТО.

Це вікно можливостей для нас, щоб зміцнити і розбудувати сильнішу національну оборону, яка буде використана НАТО як засіб стримування. Тому це скоріше вікно для того, щоб діяти зараз, а не чекати, — зазначає Байден.

Чи всі в ЄС панікують через загрозу нападу Росії

Між тим керівник Міноборони Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен підкреслює, що спокійно ставиться до загрози нападу Росії на країни НАТО протягом найближчого часу.

На наших кордонах немає звичайної загрози. ... 80% цих підрозділів зараз розгорнуті в Україні, і багато з них були знищені в Україні, — пояснює Крістофферсен.

На думку глави Міноборони Фінляндії, генерала Янне Яакколи, за вийнятком “гібридних дій”, у його країні наразі не спостерігають безпосередньої прямої військової загрози з боку Росії.

Росія, безумовно, оцінює можливості і потенціал західних збройних сил як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Ми можемо оцінити розвиток військового потенціалу Росії, але, природно, важко оцінити наміри російського керівництва. Немає впевненості в тому, як Росія діятиме в майбутньому, — зазначає Яаккола.

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