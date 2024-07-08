Руководители оборонных ведомств стран НАТО сейчас видят окно возможностей для подготовки к вероятному нападению России, однако оно стремительно сужается.

Сколько времени есть у стран ЕС для подготовки к нападению России

По словам главы Минобороны Эстонии Мартина Херема, которого цитируют журналисты издания Breaking Defense, сейчас ЕС и страны НАТО должны готовиться к вероятному нападению России.

Есть только один фактор, который мы можем изменить: наша готовность. Мы можем поддерживать Украину, но однажды выйдет оттуда, - подчеркнул Херем. Поделиться

Глава Минобороны Швеции Микаэль Байден обращает внимание на "окно возможностей" для стран НАТО.

Это окно возможностей для нас, чтобы укрепить и построить более сильную национальную оборону, которая будет использована НАТО как средство сдерживания. Поэтому это, скорее, окно для того, чтобы действовать сейчас, а не ждать, - отмечает Байден. Поделиться

Все ли в ЕС паникуют из-за угрозы нападения России

Между тем руководитель Минобороны Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен подчеркивает, что спокойно относится к угрозе нападения России на страны НАТО в ближайшее время.

На наших границах нет обыкновенной угрозы. ...80% этих подразделений сейчас развернуты в Украине, и многие из них были уничтожены в Украине, - объясняет Кристоферсен. Поделиться

По мнению главы Минобороны Финляндии, генерала Янне Яакколи, за исключением "гибридных действий", в его стране пока не наблюдается непосредственной прямой военной угрозы со стороны России.