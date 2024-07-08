В ЕС остается все меньше времени для подготовки к нападению РФ
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Политика
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В ЕС остается все меньше времени для подготовки к нападению РФ

Военные НАТО
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Источник:  online.ua

Руководители оборонных ведомств стран НАТО сейчас видят окно возможностей для подготовки к вероятному нападению России, однако оно стремительно сужается.

Главные тезисы

  • Окно возможностей для подготовки к вероятному нападению России сужается, поэтому странам ЕС и НАТО важно активно действовать уже сейчас.
  • Необходимость обеспечения готовности и обороноспособности в случае возможной агрессии со стороны России признана высокопоставленными чиновниками оборонных ведомств.
  • Некоторые страны, такие как Норвегия и Финляндия, оценивают потенциал российской военной агрессии и подготавливаются, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы.
  • Важно обсуждать и принимать совместные меры по укреплению национальной обороны среди стран ЕС и НАТО для эффективного сдерживания возможных угроз со стороны России.
  • Существует неопределенность в намерениях российского управления, что создает дополнительные вызовы для прогнозирования будущих действий России в отношении стран ЕС и НАТО.

Сколько времени есть у стран ЕС для подготовки к нападению России

По словам главы Минобороны Эстонии Мартина Херема, которого цитируют журналисты издания Breaking Defense, сейчас ЕС и страны НАТО должны готовиться к вероятному нападению России.

Есть только один фактор, который мы можем изменить: наша готовность. Мы можем поддерживать Украину, но однажды выйдет оттуда, - подчеркнул Херем.

Глава Минобороны Швеции Микаэль Байден обращает внимание на "окно возможностей" для стран НАТО.

Это окно возможностей для нас, чтобы укрепить и построить более сильную национальную оборону, которая будет использована НАТО как средство сдерживания. Поэтому это, скорее, окно для того, чтобы действовать сейчас, а не ждать, - отмечает Байден.

Все ли в ЕС паникуют из-за угрозы нападения России

Между тем руководитель Минобороны Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен подчеркивает, что спокойно относится к угрозе нападения России на страны НАТО в ближайшее время.

На наших границах нет обыкновенной угрозы. ...80% этих подразделений сейчас развернуты в Украине, и многие из них были уничтожены в Украине, - объясняет Кристоферсен.

По мнению главы Минобороны Финляндии, генерала Янне Яакколи, за исключением "гибридных действий", в его стране пока не наблюдается непосредственной прямой военной угрозы со стороны России.

Россия безусловно оценивает возможности и потенциал западных вооруженных сил как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы можем оценить развитие военного потенциала России, но, естественно, тяжело оценить намерения русского управления. Нет уверенности в том, как Россия будет действовать в будущем, отмечает Яаккола.

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