Руководители оборонных ведомств стран НАТО сейчас видят окно возможностей для подготовки к вероятному нападению России, однако оно стремительно сужается.
Главные тезисы
- Окно возможностей для подготовки к вероятному нападению России сужается, поэтому странам ЕС и НАТО важно активно действовать уже сейчас.
- Необходимость обеспечения готовности и обороноспособности в случае возможной агрессии со стороны России признана высокопоставленными чиновниками оборонных ведомств.
- Некоторые страны, такие как Норвегия и Финляндия, оценивают потенциал российской военной агрессии и подготавливаются, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы.
- Важно обсуждать и принимать совместные меры по укреплению национальной обороны среди стран ЕС и НАТО для эффективного сдерживания возможных угроз со стороны России.
- Существует неопределенность в намерениях российского управления, что создает дополнительные вызовы для прогнозирования будущих действий России в отношении стран ЕС и НАТО.
Сколько времени есть у стран ЕС для подготовки к нападению России
По словам главы Минобороны Эстонии Мартина Херема, которого цитируют журналисты издания Breaking Defense, сейчас ЕС и страны НАТО должны готовиться к вероятному нападению России.
Глава Минобороны Швеции Микаэль Байден обращает внимание на "окно возможностей" для стран НАТО.
Все ли в ЕС паникуют из-за угрозы нападения России
Между тем руководитель Минобороны Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен подчеркивает, что спокойно относится к угрозе нападения России на страны НАТО в ближайшее время.
По мнению главы Минобороны Финляндии, генерала Янне Яакколи, за исключением "гибридных действий", в его стране пока не наблюдается непосредственной прямой военной угрозы со стороны России.
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