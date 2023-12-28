У Київській області посилюють безпекові заходи: що відбувається

Поліція та військові посилюють перевірки у громадських місцях у Київській області. У регіоні розгортають додаткові блокпости.

У Київській області розгортають нові блокпости

У Київській з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи. Таке рішення ухвалили на раді оборони області.

До них залучать співробітників Служби безпеки України, поліції, Нацгвардії та бійців 114 окремої бригади тероборони.

У Київській області побільшає кількість блокпостів. Поліція та військові перевірятимуть громадські місця: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тисяч осіб, - пояснює ОВА. Поширити

Київська ОВА закликає з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. При собі потрібно обов'язково мати документи, які посвідчують особу.

Перевірки у Києві

Нагадаємо, схожі безпекові заходи, які анонсували у Київській області, раніше проводили у столиці. Так, з 25 по 28 грудня у Києві військові та поліція проводили безпекові навчання.

Зокрема, у столиці розгортали блокпости, інженерні загородження, перевіряли автівки, документи тощо.

Проте у Київській міській військовій адміністрації наголошували, що не поінформовані про випадки, коли на тимчасових блокпостах видавали повістки.