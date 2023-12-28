У Київській області посилюють безпекові заходи: що відбувається
Категорія
Україна
Дата публікації

У Київській області посилюють безпекові заходи: що відбувається

Київська ОВА
блокпост

Поліція та військові посилюють перевірки у громадських місцях у Київській області. У регіоні розгортають додаткові блокпости.

У Київській області розгортають нові блокпости

У Київській з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи. Таке рішення ухвалили на раді оборони області.

До них залучать співробітників Служби безпеки України, поліції, Нацгвардії та бійців 114 окремої бригади тероборони.

У Київській області побільшає кількість блокпостів. Поліція та військові перевірятимуть громадські місця: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тисяч осіб, - пояснює ОВА.

Київська ОВА закликає з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. При собі потрібно обов'язково мати документи, які посвідчують особу.

Перевірки у Києві

Нагадаємо, схожі безпекові заходи, які анонсували у Київській області, раніше проводили у столиці. Так, з 25 по 28 грудня у Києві військові та поліція проводили безпекові навчання.

Зокрема, у столиці розгортали блокпости, інженерні загородження, перевіряли автівки, документи тощо.

Проте у Київській міській військовій адміністрації наголошували, що не поінформовані про випадки, коли на тимчасових блокпостах видавали повістки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців. Один військовий загинув
У Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців. Один військовий загинув
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Суддю Тандира знову відсторонили від здійснення правосуддя. Він збив нацгвардійця на блокпосту
Суддю Тандира знову відсторонили від здійснення правосуддя. Він збив нацгвардійця на блокпосту
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Збиття військового на блокпосту в Києві. Водій отримав підозру
ДТП у Києві

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм