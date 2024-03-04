У Міноборони Британії назвали цілі лютневих дронових атак РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У Міноборони Британії назвали цілі лютневих дронових атак РФ по Україні

Міноборони Британії
дрон

Російські окупаційні війська дроновими атаками протягом лютого 2024 року прагнули атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промислову діяльність в Україні.

Які цілі лютневих дронових атак РФ по Україні

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в соцмережі Х.

Так, повідомляється, що протягом лютого 2024 року Росія проводила кампанію атак безпілотними літальними апаратами проти української інфраструктури, в тому числі електроенергетичної.

Вказується, що українські сили протиповітряної оборони неодноразово збивали дрони, але стверджується, що російські удари з високою ймовірністю завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям. В огляді зазначають, що ці атаки відбулися по всій Україні, при цьому було завдано шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, в тому числі в Донецьку, Дніпрі та на заході України, аж до Львова.

Інформується, що російські атаки, найімовірніше, були здійснені за допомогою комбінації дронів-камікадзе, ракетних систем класу "земля-земля" і звичайної реактивної артилерії, а не російської авіації дальнього радіуса дії, як це спостерігалося у 2022 і 2023 роках.

Цілком ймовірно, що Росія прагнула атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промислову діяльність в Україні. Попри ці атаки, енергосистема України підтримує стабільну роботу мережі, — йдеться в повідомленні.

Що відомо про нову тактику атак армії РФ по енергооб’єктах в Україні

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, злочинна армія РФ змінила тактику масованих ракетно-дронових атак по енергетичних об'єктах в Україні. 

Глава Міненерго зазначив, що наразі російські військові злочинці сконцентрували зусилля на атаках по передових українських промислових регіонах.

Галущенко підкреслив, що таким чином ворог через енергетику намагається вплинути на економіку.

Вони не відмовилися від ударів, вони трохи змінили тактику. Вони зараз б'ють по певних регіонах. Тобто вони обирають енергооб'єкти як з передачі електроенергії, так і з генерації в певному регіоні, — пояснює міністр.

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