У Міноборони Британії назвали цілі лютневих дронових атак РФ по Україні

Російські окупаційні війська дроновими атаками протягом лютого 2024 року прагнули атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промислову діяльність в Україні.

Які цілі лютневих дронових атак РФ по Україні

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в соцмережі Х.

Так, повідомляється, що протягом лютого 2024 року Росія проводила кампанію атак безпілотними літальними апаратами проти української інфраструктури, в тому числі електроенергетичної.

Вказується, що українські сили протиповітряної оборони неодноразово збивали дрони, але стверджується, що російські удари з високою ймовірністю завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям. В огляді зазначають, що ці атаки відбулися по всій Україні, при цьому було завдано шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, в тому числі в Донецьку, Дніпрі та на заході України, аж до Львова.

Інформується, що російські атаки, найімовірніше, були здійснені за допомогою комбінації дронів-камікадзе, ракетних систем класу "земля-земля" і звичайної реактивної артилерії, а не російської авіації дальнього радіуса дії, як це спостерігалося у 2022 і 2023 роках.

Цілком ймовірно, що Росія прагнула атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промислову діяльність в Україні. Попри ці атаки, енергосистема України підтримує стабільну роботу мережі, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що відомо про нову тактику атак армії РФ по енергооб’єктах в Україні

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, злочинна армія РФ змінила тактику масованих ракетно-дронових атак по енергетичних об'єктах в Україні.

Глава Міненерго зазначив, що наразі російські військові злочинці сконцентрували зусилля на атаках по передових українських промислових регіонах.

Галущенко підкреслив, що таким чином ворог через енергетику намагається вплинути на економіку.