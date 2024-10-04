За інформацією Міноборони, щонайменше 177 українських військових загинули в російському полоні від початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.

Що відомо про загиблих українців в російському полоні

Журналісти видання посилаються на представницю Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Міноборони Вікторію Цимбалюк, за словами якої, в умовах відсутності міжнародного нагляду реальна кількість загиблих у російському полоні українців набагато вища.

Цимбалюк підкреслила, що країна-агресорка повертає Україні не всі тіла полонених, а багатьох осіб навіть не підтверджує як полонених.

Що більше часу вони проводять у російських в'язницях, то ближче до смерті, — констатувала Цимбалюк. Поширити

Військовий ЗСУ

За результатами проведених обмінів між Україною та Росією, з полону окупантів було повернено близько 3,6 тис військовополонених і примусово вивезених до країни-агресорки українців.

У доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначається, катування полонених військовослужбовців були "широко розповсюджені та систематичні" і відбувалися з дозволу вищого керівництва Росії.

Автори доповіді додали, що з березня 2023 року зафіксовано 11 смертей українців, а також невстановлену кількість спроб самогубства і "один задокументований випадок самогубства, імовірно, через неодноразові тортури".

Що відомо про тортури над українцями в російському полоні

Згідно зі звітом УВКПЛ, росіяни систематично катують і жорстоко поводяться з українськими військовополоненими.

Катування включають побиття, електрошок, сексуальне насильство, удушення, тривале утримання в напружених позах, примусові фізичні вправи, позбавлення сну, імітацію страт і погрози.

Зокрема, в Херсоні окупанти неодноразово катували затриманого чоловіка, застосовуючи побиття, удушення, катування водою, електрошок, включно зі статевими органами, і погрожували кастрацією. Його також зґвалтували металевим предметом, одночасно застосовуючи електричний струм до ануса та геніталій.

ООН зазначає, що в багатьох випадках до тортур причетні представники різних державних структур РФ, що свідчить про координацію між ними. Також наглядачі у місцях утримання знали про жорстоке поводження і мали можливість його припинити.

У звіті також підкреслюються публічні заклики російських посадовців до жорстокого поводження та страт українських військовополонених.