У Міноборони назвали кількість українців, що загинули в полоні РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Міноборони назвали кількість українців, що загинули в полоні РФ

Військові ЗСУ
Джерело:  Politico

За інформацією Міноборони, щонайменше 177 українських військових загинули в російському полоні від початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.

Головні тези:

  • У російському полоні загинуло щонайменше 177 українських військових та цивільних осіб.
  • Катування українських полонених включають побиття, електрошок, сексуальне насильство, удушення та інші жахливі методи.
  • Зафіксовано невстановлену кількість смертей, спроб самогубства та випадок самогубства через тортури серед українських військовополонених.
  • Представники різних державних структур РФ беруть участь у тортурах над українцями в полоні, що свідчить про координацію між ними.
  • ООН зазначає, що наглядачі у місцях утримання знали про жорстоке поводження та мали можливість його припинити, але не реагували.

Що відомо про загиблих українців в російському полоні

Журналісти видання посилаються на представницю Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Міноборони Вікторію Цимбалюк, за словами якої, в умовах відсутності міжнародного нагляду реальна кількість загиблих у російському полоні українців набагато вища.

Цимбалюк підкреслила, що країна-агресорка повертає Україні не всі тіла полонених, а багатьох осіб навіть не підтверджує як полонених.

Що більше часу вони проводять у російських в'язницях, то ближче до смерті, — констатувала Цимбалюк.

У полоні РФ загинуло щонайменше 177 українських військових
Військовий ЗСУ

За результатами проведених обмінів між Україною та Росією, з полону окупантів було повернено близько 3,6 тис військовополонених і примусово вивезених до країни-агресорки українців.

У доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначається, катування полонених військовослужбовців були "широко розповсюджені та систематичні" і відбувалися з дозволу вищого керівництва Росії.

Автори доповіді додали, що з березня 2023 року зафіксовано 11 смертей українців, а також невстановлену кількість спроб самогубства і "один задокументований випадок самогубства, імовірно, через неодноразові тортури".

Що відомо про тортури над українцями в російському полоні

Згідно зі звітом УВКПЛ, росіяни систематично катують і жорстоко поводяться з українськими військовополоненими.

Катування включають побиття, електрошок, сексуальне насильство, удушення, тривале утримання в напружених позах, примусові фізичні вправи, позбавлення сну, імітацію страт і погрози.

Зокрема, в Херсоні окупанти неодноразово катували затриманого чоловіка, застосовуючи побиття, удушення, катування водою, електрошок, включно зі статевими органами, і погрожували кастрацією. Його також зґвалтували металевим предметом, одночасно застосовуючи електричний струм до ануса та геніталій.

ООН зазначає, що в багатьох випадках до тортур причетні представники різних державних структур РФ, що свідчить про координацію між ними. Також наглядачі у місцях утримання знали про жорстоке поводження і мали можливість його припинити.

У звіті також підкреслюються публічні заклики російських посадовців до жорстокого поводження та страт українських військовополонених.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Лубінець оприлюднив щемливе відео зустрічі звільненого з полону РФ військового ЗСУ з маленьким сином
Дмитро Лубінець
Жінка та син зустрічаються із військовим ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ катує українських військовополонених на всіх етапах полону — докази ООН
ООН
РФ катує українських військовополонених на всіх етапах полону — докази ООН
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
ПАРЄ проголосувала за резолюцію щодо українських полонених в Росії
ПАРЄ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?