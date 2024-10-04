За інформацією Міноборони, щонайменше 177 українських військових загинули в російському полоні від початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.
Головні тези:
- У російському полоні загинуло щонайменше 177 українських військових та цивільних осіб.
- Катування українських полонених включають побиття, електрошок, сексуальне насильство, удушення та інші жахливі методи.
- Зафіксовано невстановлену кількість смертей, спроб самогубства та випадок самогубства через тортури серед українських військовополонених.
- Представники різних державних структур РФ беруть участь у тортурах над українцями в полоні, що свідчить про координацію між ними.
- ООН зазначає, що наглядачі у місцях утримання знали про жорстоке поводження та мали можливість його припинити, але не реагували.
Що відомо про загиблих українців в російському полоні
Журналісти видання посилаються на представницю Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Міноборони Вікторію Цимбалюк, за словами якої, в умовах відсутності міжнародного нагляду реальна кількість загиблих у російському полоні українців набагато вища.
Цимбалюк підкреслила, що країна-агресорка повертає Україні не всі тіла полонених, а багатьох осіб навіть не підтверджує як полонених.
За результатами проведених обмінів між Україною та Росією, з полону окупантів було повернено близько 3,6 тис військовополонених і примусово вивезених до країни-агресорки українців.
У доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначається, катування полонених військовослужбовців були "широко розповсюджені та систематичні" і відбувалися з дозволу вищого керівництва Росії.
Автори доповіді додали, що з березня 2023 року зафіксовано 11 смертей українців, а також невстановлену кількість спроб самогубства і "один задокументований випадок самогубства, імовірно, через неодноразові тортури".
Що відомо про тортури над українцями в російському полоні
Згідно зі звітом УВКПЛ, росіяни систематично катують і жорстоко поводяться з українськими військовополоненими.
Катування включають побиття, електрошок, сексуальне насильство, удушення, тривале утримання в напружених позах, примусові фізичні вправи, позбавлення сну, імітацію страт і погрози.
Зокрема, в Херсоні окупанти неодноразово катували затриманого чоловіка, застосовуючи побиття, удушення, катування водою, електрошок, включно зі статевими органами, і погрожували кастрацією. Його також зґвалтували металевим предметом, одночасно застосовуючи електричний струм до ануса та геніталій.
ООН зазначає, що в багатьох випадках до тортур причетні представники різних державних структур РФ, що свідчить про координацію між ними. Також наглядачі у місцях утримання знали про жорстоке поводження і мали можливість його припинити.
У звіті також підкреслюються публічні заклики російських посадовців до жорстокого поводження та страт українських військовополонених.
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