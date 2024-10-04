В Минобороны назвали количество украинцев, погибших в плену РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Минобороны назвали количество украинцев, погибших в плену РФ

Военный ВСУ
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Источник:  Politico

По информации Минобороны, по меньшей мере, 177 украинских военных погибли в российском плену с начала преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.

Главные тезисы

  • По данным Минобороны, по меньшей мере, 177 украинских военных погибли в российском плену в результате преступного вторжения оккупантов.
  • Пытки украинских пленных включают избиения, электрошок, сексуальное насилие, удушение и другие ужасающие методы.
  • Согласно отчету УВКПЧ, пытки украинских военнопленных систематически проводятся российскими властями с разрешения высшего руководства.
  • ООН отмечает, что пыткам подвергались не только украинцы, но и представители разных государственных структур РФ, свидетельствуя о координации между ними.
  • Российские чиновники призывали к жестокому обращению и казням украинских военнопленных, что подтверждается в различных отчетах и документах.

Что известно о погибших украинцах в российском плену

Журналисты издания ссылаются на представительницу Координационного штаба по обращению с военнопленными Минобороны Викторию Цымбалюк, по словам которой, в условиях отсутствия международного надзора реальное количество погибших в российском плену украинцев гораздо выше.

Цымбалюк подчеркнула, что страна-агрессорка возвращает Украине не все тела пленных, а многих даже не подтверждает как пленных.

Чем больше времени они проводят в российских тюрьмах, тем ближе к смерти, — констатировала Цымбалюк.

В плену РФ погибли по меньшей мере 177 украинских военных
Военный ВСУ

По результатам проведенных обменов между Украиной и Россией, из плена оккупантов было возвращено около 3,6 тыс. военнопленных и принудительно вывезенных в страну-агрессору украинцев.

В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека отмечается, что пытки пленных военнослужащих были "широко распространены и систематичны" и происходили с разрешения высшего руководства России.

Авторы доклада добавили, что с марта 2023 года зафиксировано 11 смертей украинцев, а также неустановленное количество попыток самоубийства и "один задокументированный случай самоубийства, вероятно, из-за неоднократных пыток".

Что известно о пытках над украинцами в российском плену

Согласно отчету УВКПЧ, россияне систематически пытают и жестоко обращаются с украинскими военнопленными.

Пытки включают избиения, электрошок, сексуальное насилие, удушение, длительное удержание в напряженных позах, принудительные физические упражнения, лишение сна, имитацию казней и угрозы.

В частности, в Херсоне кафиры неоднократно пытали задержанного мужчину, применяя избиения, удушения, пытки водой, электрошок, включая половые органы, и угрожали кастрацией. Его также изнасиловали металлическим предметом, одновременно применяя электрический ток к анусу и гениталиям.

ООН отмечает, что во многих случаях к пыткам причастны представители разных государственных структур РФ, что свидетельствует о координации между ними. Также смотрители в местах содержания знали о жестоком обращении и имели возможность его прекратить.

В отчете также подчеркиваются публичные призывы российских чиновников к жестокому обращению и казням украинских военнопленных.

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