По информации Минобороны, по меньшей мере, 177 украинских военных погибли в российском плену с начала преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.

Что известно о погибших украинцах в российском плену

Журналисты издания ссылаются на представительницу Координационного штаба по обращению с военнопленными Минобороны Викторию Цымбалюк, по словам которой, в условиях отсутствия международного надзора реальное количество погибших в российском плену украинцев гораздо выше.

Цымбалюк подчеркнула, что страна-агрессорка возвращает Украине не все тела пленных, а многих даже не подтверждает как пленных.

Чем больше времени они проводят в российских тюрьмах, тем ближе к смерти, — констатировала Цымбалюк. Поделиться

Военный ВСУ

По результатам проведенных обменов между Украиной и Россией, из плена оккупантов было возвращено около 3,6 тыс. военнопленных и принудительно вывезенных в страну-агрессору украинцев.

В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека отмечается, что пытки пленных военнослужащих были "широко распространены и систематичны" и происходили с разрешения высшего руководства России.

Авторы доклада добавили, что с марта 2023 года зафиксировано 11 смертей украинцев, а также неустановленное количество попыток самоубийства и "один задокументированный случай самоубийства, вероятно, из-за неоднократных пыток".

Что известно о пытках над украинцами в российском плену

Согласно отчету УВКПЧ, россияне систематически пытают и жестоко обращаются с украинскими военнопленными.

Пытки включают избиения, электрошок, сексуальное насилие, удушение, длительное удержание в напряженных позах, принудительные физические упражнения, лишение сна, имитацию казней и угрозы.

В частности, в Херсоне кафиры неоднократно пытали задержанного мужчину, применяя избиения, удушения, пытки водой, электрошок, включая половые органы, и угрожали кастрацией. Его также изнасиловали металлическим предметом, одновременно применяя электрический ток к анусу и гениталиям.

ООН отмечает, что во многих случаях к пыткам причастны представители разных государственных структур РФ, что свидетельствует о координации между ними. Также смотрители в местах содержания знали о жестоком обращении и имели возможность его прекратить.

В отчете также подчеркиваются публичные призывы российских чиновников к жестокому обращению и казням украинских военнопленных.