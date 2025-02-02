У Німеччині спалахнули масштабні протести
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У Німеччині спалахнули масштабні протести

Німеччина
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Джерело:  Welt

Близько 80 тисяч людей вийшли у Берліні на демонстрацію, щоб висловити свою обурення через співпрацю влади з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Головні тези:

  • Організатори заявляють про 250 000 учасників демонстрації у столиці ФРН.
  • Учасники акції добиваються заборони участі правих екстремістів у політиці.
  • До мітингу також доєдналися відомі німецькі політики.

Співпраця з ультраправими розлютила німців

Попри те, що поліція Німеччини офіційно заявила про участь у протесті 80 тисячі людей, організатори заявляють про 250 000 учасників.

За словами журналістів, демонстрація, яка відбувається у Берліні, простяглася від Колони Перемоги до штаб-квартири партії ХДС.

До протестів доєдналися очільники СДПН Ларс Клінгбайль і Саскія Ескен, а також генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш.

Як зазначив Клінгбайль, він хоче, щоб Німеччина та світ не забували, що в цій країні є потужний демократичний центр, і що праві екстремісти не повинні мати права голосу в політиці.

Ключове гасло цієї акції протесту — "Повстання порядних людей — ми є захистом!".

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З заявою з цього приводу виступив відомий журналіст Мішель Фрідман. Під час акції протесту він нагадав про те, що гідність кожної людини є недоторканною.

Партія ненависті — це партія, яка не стоїть на ґрунті демократії, — прокоментував діяльність "АдН" Фрідман.

За словами ексочільника Ради Євангелічної церкви Німеччини (EKD) Генріха Бедфорда-Штрома, ще одне спільне голосування з партією, яка частково є правоекстремістською, слід виключити раз і назавжди.

Не можна об'єднувати зусилля з тими, хто зневажає людську гідність, і крапка, — наголосив він.

До акції протесту закликали організація Campact, DGB Берлін-Бранденбург і "П'ятниці заради майбутнього".

Згідно з даними ЗМІ, після мітингу-відкриття була запланована демонстраційна хода до Будинку Конрада Аденауера, партійної штаб-квартири ХДС в районі Тіргартен, що в Берліні.

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