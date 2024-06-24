У Німеччині виступили проти депортації безробітних біженців з України
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У Німеччині виступили проти депортації безробітних біженців з України

біженці
Джерело:  online.ua

Представники німецького МЗС зазначають, що не знають ,"де в Україні має бути безпечне місце" на тлі постійних атак Росії.

Головні тези:

  • Представники німецького МЗС виступили проти депортації безробітних українських біженців з урахуванням ситуації в Україні.
  • Деякі політики в Німеччині пропонують висилати безробітних українських біженців на батьківщину, що викликає обурення у суспільстві.
  • Заклики до депортації українців викликають дискусії стосовно раціональності таких дій у контексті гуманітарної ситуації.
  • Наголошення на необхідності працевлаштування та інтеграції біженців у німецьке суспільство визначають подальші кроки у політиці Німеччини по відношенню до безробітних біженців.

Уряд Німеччини виступив на захист українських біженців

Раніше голова баварської опозиційної партії Християнсько-соціального союзу закликав висилати безробітних українських біженців на батьківщину, повідомляє німецьке видання n-tv.

Німецький уряд проти депортації українців, які не бажають працювати — заявив представник Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.

Речник нагадав, що Росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати її інфраструктуру.

Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце, — зазначив він

Чому у Німеччині звучали заклики до депортації українських біженців

З закликом з цього приводу виступив очільник баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт. Він публічно почав вимагати висилати безробітних українських біженців з Німеччини.

Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України, — підкреслив він.

Як наголосив Александер Добріндт, він вкрай невдоволений тим, що коштом платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

Він також додав, що наразі у ФРН важливо запровадити сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування.

Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції, — запропонував політик.

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