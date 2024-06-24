У Німеччині виступили проти депортації безробітних біженців з України

Представники німецького МЗС зазначають, що не знають ,"де в Україні має бути безпечне місце" на тлі постійних атак Росії.

Уряд Німеччини виступив на захист українських біженців

Раніше голова баварської опозиційної партії Християнсько-соціального союзу закликав висилати безробітних українських біженців на батьківщину, повідомляє німецьке видання n-tv.

Німецький уряд проти депортації українців, які не бажають працювати — заявив представник Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.

Речник нагадав, що Росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати її інфраструктуру.

Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце, — зазначив він Поширити

Чому у Німеччині звучали заклики до депортації українських біженців

З закликом з цього приводу виступив очільник баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт. Він публічно почав вимагати висилати безробітних українських біженців з Німеччини.

Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України, — підкреслив він. Поширити

Як наголосив Александер Добріндт, він вкрай невдоволений тим, що коштом платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

Він також додав, що наразі у ФРН важливо запровадити сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування.