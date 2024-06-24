В Германии выступили против депортации безработных беженцев из Украины

Представители немецкого МИД отмечают, что не знают, "где в Украине должно быть безопасное место" на фоне постоянных атак России.

Правительство Германии выступило в защиту украинских беженцев

Ранее глава баварской оппозиционной партии Христианско-социального союза призвал высылать безработных украинских беженцев на родину, сообщает немецкое издание n-tv .

Немецкое правительство против депортации украинцев, не желающих работать, заявил представитель Федерального Министерства иностранных дел Германии.

Спикер напомнил, что Россия ежедневно атакует цели по всей Украине, а также пытается разрушить ее инфраструктуру.

Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место, отметил он Поделиться

Почему в Германии звучали призывы к депортации украинских беженцев

С призывом по этому поводу выступил глава баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт. Он публично потребовал высылать безработных украинских беженцев из Германии.

Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины, подчеркнул он. Поделиться

Как отметил Александер Добриндт, он крайне недоволен тем, что на средства налогоплательщиков слишком многие в Германии получают социальную помощь.

Он также добавил, что сейчас в ФРГ важно ввести более сильные обязательства по сотрудничеству для соискателей убежища, когда речь идет о трудоустройстве.