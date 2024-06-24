В Германии выступили против депортации безработных беженцев из Украины

Представители немецкого МИД отмечают, что не знают, "где в Украине должно быть безопасное место" на фоне постоянных атак России.
Главные тезисы
- Представители немецкого МИДа выступили против депортации безработных украинских беженцев с учетом ситуации в Украине.
- Некоторые политики в Германии предлагают высылать безработных украинских беженцев на родину, что вызывает негодование в обществе.
- Призывы к депортации украинцев вызывают дискуссии по поводу рациональности таких действий в контексте гуманитарной ситуации.
- Отмечание необходимости трудоустройства и интеграции беженцев в немецкое общество определяют дальнейшие шаги в политике Германии по отношению к безработным беженцам.
Правительство Германии выступило в защиту украинских беженцев
Ранее глава баварской оппозиционной партии Христианско-социального союза призвал высылать безработных украинских беженцев на родину, сообщает немецкое издание n-tv .
Немецкое правительство против депортации украинцев, не желающих работать, заявил представитель Федерального Министерства иностранных дел Германии.
Спикер напомнил, что Россия ежедневно атакует цели по всей Украине, а также пытается разрушить ее инфраструктуру.
Почему в Германии звучали призывы к депортации украинских беженцев
С призывом по этому поводу выступил глава баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт. Он публично потребовал высылать безработных украинских беженцев из Германии.
Как отметил Александер Добриндт, он крайне недоволен тем, что на средства налогоплательщиков слишком многие в Германии получают социальную помощь.
Он также добавил, что сейчас в ФРГ важно ввести более сильные обязательства по сотрудничеству для соискателей убежища, когда речь идет о трудоустройстве.
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