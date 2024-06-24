В Германии выступили против депортации безработных беженцев из Украины
Категория
Мир
Дата публикации

В Германии выступили против депортации безработных беженцев из Украины

Германия
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Источник:  online.ua

Представители немецкого МИД отмечают, что не знают, "где в Украине должно быть безопасное место" на фоне постоянных атак России.

Главные тезисы

  • Представители немецкого МИДа выступили против депортации безработных украинских беженцев с учетом ситуации в Украине.
  • Некоторые политики в Германии предлагают высылать безработных украинских беженцев на родину, что вызывает негодование в обществе.
  • Призывы к депортации украинцев вызывают дискуссии по поводу рациональности таких действий в контексте гуманитарной ситуации.
  • Отмечание необходимости трудоустройства и интеграции беженцев в немецкое общество определяют дальнейшие шаги в политике Германии по отношению к безработным беженцам.

Правительство Германии выступило в защиту украинских беженцев

Ранее глава баварской оппозиционной партии Христианско-социального союза призвал высылать безработных украинских беженцев на родину, сообщает немецкое издание n-tv .

Немецкое правительство против депортации украинцев, не желающих работать, заявил представитель Федерального Министерства иностранных дел Германии.

Спикер напомнил, что Россия ежедневно атакует цели по всей Украине, а также пытается разрушить ее инфраструктуру.

Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место, отметил он

Почему в Германии звучали призывы к депортации украинских беженцев

С призывом по этому поводу выступил глава баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт. Он публично потребовал высылать безработных украинских беженцев из Германии.

Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины, подчеркнул он.

Как отметил Александер Добриндт, он крайне недоволен тем, что на средства налогоплательщиков слишком многие в Германии получают социальную помощь.

Он также добавил, что сейчас в ФРГ важно ввести более сильные обязательства по сотрудничеству для соискателей убежища, когда речь идет о трудоустройстве.

Должно быть предложение посредством работы, и это должно быть частью услуги по интеграции, — предложил политик.

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