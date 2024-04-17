У Німеччині знайшли 161 викрадену Росією українську дитину — Нацполіція

Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що у співпраці з німецькими колегами українським правоохоронцям вдалося встановити на території ФРН 161 викрадену Росією українську дитину.

Україна знайшла 161 викрадену Росією українську дитину

Як повідомляє Нацполіція, завдяки співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів Російської Федерації, а саме викраденню та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі.

Він також зазначив, що Київ розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво — у Міжнародному кримінальному суді та спеціальних трибуналах.

Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу, — сказав голова Нацполіції. Поширити

На зустрічі також сторони обговорили підтримку з боку європейських партнерів у питанні внесення до Шенгенської інформаційної системи (SIS) відомостей щодо російських воєнних злочинців.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.