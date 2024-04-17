В Германии нашли 161 похищенного Россией украинского ребенка — Нацполиция
Категория
Украина
Дата публикации

В Германии нашли 161 похищенного Россией украинского ребенка — Нацполиция

Национальная полиция Украины
ребенок
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Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что в сотрудничестве с немецкими коллегами украинским правоохранителям удалось установить на территории ФРГ 161 похищенного Россией украинского ребенка.

Украина нашла 161 похищенного Россией украинского ребенка

Как сообщает Нацполиция, благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ по направлению документирования военных преступлений Российской Федерации, а именно похищению и принудительному перемещению украинских детей, установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, разыскиваемого как принудительно перемещенного на временно оккупированные территории или депортированного в РФ и Беларусь .

Он также отметил, что Киев рассчитывает на помощь партнеров в привлечении российских военных преступников к ответственности как в украинских судах, так и в судах других стран, а военно-политическое руководство — в Международном уголовном суде и специальных трибуналах.

Мы заинтересованы в совместных действиях с нашими немецкими партнерами как на двусторонней основе, так и под эгидой Европола, — сказал глава Нацполиции.

На встрече также стороны обсудили поддержку со стороны европейских партнеров по вопросу внесения в Шенгенскую информационную систему (SIS) сведений о российских военных преступниках.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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