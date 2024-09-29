Рада кантонів Швейцарії, яка є верхньою палатою парламенту країни, відкинула ініціативу Національної ради - нижньої палати парламенту, що передачі Україні шоломів та бронежилетів.

Що відомо про причини блокування військової допомоги Україні з боку Швейцарії

Зазначається, що парламентарі з Ради кантонів Швейцарії послались на нейтралітет країни, який забороняє поставки зброї до інших країн.

При цьому запит з боку України на отримання шоломів та бронежителів був спрямований Швейцарії ще 2 роки тому.

Швейцарія

При цьому іншу аналогічну допомогу, наприклад, міношукачі, Швейцарія Україні надає без проблем.

Шоломи та жилети люди в Україні можуть використовувати як у цивільних, так і у військових цілях, — пояснюють своє рішення у Раді кантонів Швейцарії. Поширити

Швейцарська опозиція, зокрема партії лібералів та соціал-демократів, у Раді кантонів намагалися переконати колег, що запит є на шоломи та бронежилети виключно для цивільних українців — для комунальників, медиків, рятувальників тощо.

Також законодавці наголошували на абсурдності позиції, адже Швейцарія постачає в Україну засоби для розмінування, аби захистити людей після нападу, але не бронежилети для превентивного захисту.

Опозиціонери переконані, що цим рішенням Швейцарія, хоче того чи ні, але "грає на користь Росії".

Що відомо про позицію Швейцарії стосовно війни РФ проти України

Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо вирішення війни в Україні. Це при тому, що в ньому немає посилання на Статут ООН і прямо не згадується територіальна цілісність України.

Про підтримку заявив представник зовнішньополітичного відомства Швейцарії Ніколь Біло.

Представник Федерального департаменту закордонних справ (EDA) сказав агентству Keystone-SDA, що країна підтримує ініціативу у зв'язку з тим, що вона закликає до припинення вогню та політичного вирішення конфлікту.

Коли ініціативу було опубліковано, Швейцарія наголосила на важливості посилання на Статут ООН, яка була відсутня.

За даними Le Temps, США та європейці не підтримують "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії, оскільки відсутність згадки Статуту ООН розглядається як схвалення стратегії Москви.