В парламенте Швейцарии заблокировали инициативу по помощи Украине
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Политика
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В парламенте Швейцарии заблокировали инициативу по помощи Украине

Флаги Украины и Швейцарии
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Источник:  online.ua

Совет кантонов Швейцарии, являющийся верхней палатой парламента страны, отверг инициативу Национального совета - нижней палаты парламента, передаче Украине шлемов и бронежилетов.

Главные тезисы

  • Совет кантонов Швейцарии заблокировал передачу Украине шлемов и бронежилетов из-за принципа нейтралитета страны.
  • Отказ Швейцарии был обоснован тем, что запрашиваемая помощь предназначалась гражданским, а не военным украинцам.
  • Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии, что вызвало недоверие союзников из-за отсутствия ссылки на территориальную целостность Украины.
  • Швейцария оказывает Украине другие виды помощи, такие как миноискатели, но отказала в передаче шлемов и бронежилетов, считая их абсурдными для превентивной защиты.
  • Решение парламента Швейцарии по военной помощи для Украины может быть воспринято как поддержка стратегии Москвы в конфликте на востоке Украины.

Что известно о причинах блокирования военной помощи Украине со стороны Швейцарии

Отмечается, что парламентарии из Совета кантонов Швейцарии сослались на нейтралитет страны, запрещающий поставки оружия в другие страны.

При этом запрос Украины на получение шлемов и бронежителей был направлен Швейцарии еще 2 года назад.

Парламент Швейцарии не одобрил передачу Украине шлемов и бронежилетов
Швейцария

При этом другую аналогичную помощь, например, миноискатели, Швейцария Украине оказывает без проблем.

Шлемы и жилеты люди в Украине могут использовать как в гражданских, так и военных целях, — объясняют свое решение в Совете кантонов Швейцарии.

Швейцарская оппозиция, в частности партии либералов и социал-демократов, в Совете кантонов пытались убедить коллег, что запрос есть на шлемы и бронежилеты исключительно для гражданских украинцев — для коммунальщиков, медиков, спасателей и т.д.

Также законодатели отмечали абсурдность позиции, ведь Швейцария поставляет в Украину средства для разминирования, чтобы защитить людей после нападения, но не бронежилеты для превентивной защиты.

Оппозиционеры убеждены, что этим решением Швейцария хочет того или нет, но "играет в пользу России".

Что известно о позиции Швейцарии по отношению к войне РФ против Украины

Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии по решению войны в Украине. Это при том, что в нем нет ссылки на Устав ООН и прямо не упоминается территориальная целостность Украины.

О поддержке заявил представитель внешнеполитического ведомства Швейцарии Николь Било.

Представитель Федерального департамента иностранных дел (EDA) сказал агентству Keystone-SDA, что страна поддерживает инициативу в связи с тем, что она призывает к прекращению огня и политическому разрешению конфликта.

Когда инициатива была опубликована, Швейцария отметила важность ссылки на отсутствующий Устав ООН.

По данным Le Temps, США и европейцы не поддерживают мирную инициативу Китая и Бразилии, поскольку отсутствие упоминания Устава ООН рассматривается как одобрение стратегии Москвы.

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