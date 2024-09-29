Что известно о причинах блокирования военной помощи Украине со стороны Швейцарии

Отмечается, что парламентарии из Совета кантонов Швейцарии сослались на нейтралитет страны, запрещающий поставки оружия в другие страны.

При этом запрос Украины на получение шлемов и бронежителей был направлен Швейцарии еще 2 года назад.

Швейцария

При этом другую аналогичную помощь, например, миноискатели, Швейцария Украине оказывает без проблем.

Шлемы и жилеты люди в Украине могут использовать как в гражданских, так и военных целях, — объясняют свое решение в Совете кантонов Швейцарии. Поделиться

Швейцарская оппозиция, в частности партии либералов и социал-демократов, в Совете кантонов пытались убедить коллег, что запрос есть на шлемы и бронежилеты исключительно для гражданских украинцев — для коммунальщиков, медиков, спасателей и т.д.

Также законодатели отмечали абсурдность позиции, ведь Швейцария поставляет в Украину средства для разминирования, чтобы защитить людей после нападения, но не бронежилеты для превентивной защиты.

Оппозиционеры убеждены, что этим решением Швейцария хочет того или нет, но "играет в пользу России".

Что известно о позиции Швейцарии по отношению к войне РФ против Украины

Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии по решению войны в Украине. Это при том, что в нем нет ссылки на Устав ООН и прямо не упоминается территориальная целостность Украины.

О поддержке заявил представитель внешнеполитического ведомства Швейцарии Николь Било.

Представитель Федерального департамента иностранных дел (EDA) сказал агентству Keystone-SDA, что страна поддерживает инициативу в связи с тем, что она призывает к прекращению огня и политическому разрешению конфликта.

Когда инициатива была опубликована, Швейцария отметила важность ссылки на отсутствующий Устав ООН.

По данным Le Temps, США и европейцы не поддерживают мирную инициативу Китая и Бразилии, поскольку отсутствие упоминания Устава ООН рассматривается как одобрение стратегии Москвы.