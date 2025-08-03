У Росії неочікувано прокинувся вулкан Крашенинникова — відео

На російському півострові Камчатка почалося виверження вулкана Крашенинникова. Згідно з останніми даними, відбувся викид попелу на висоту до 3-4 кілометрів над рівнем моря. Що важливо розуміти, цей вулкан прокинувся вперше за останні понад 500 років.
Головні тези:
- 30 липня на російському півострові Камчатка стався сильний землетрус.
- Він спровокував не лише цунамі, а й також виверження вулкану.
Виверження вулкану на Камчатці — подробиці та відео
Як стверджує Головне управління МНС РФ по Камчатському краю, шлейф поширився у східному напрямку від вулкана в бік Тихого океану.
Жоден з населених пунктів наразі не постраждав.
Фахівці звертають увагу на те, що вулкану Крашенинникова присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки. Що важливо розуміти, це означає підвищену загрозу для польотів у цьому регіоні.
Як стверджує російський "Інститут вулканології та сейсмології", останнє виверження вулкана Крашенинникова відбулося приблизно у 1463 році й відтоді нових вивержень не було.
Окрім того, наголошується, що в 1963 році в кратері середнього північного конуса були зареєстровані сліди фумарольної активності.
За словами фахівців, зафіксовано безпосередній зв'язок між потужним землетрусом, що стався на Камчатці 30 липня, який став найсильнішим для регіону з 1952 року, і активізацією вулканів.
Першим 2 серпня активізувався вулкан Авачинський, а потім на землетрус відреагувала Ключевська Сопка.
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