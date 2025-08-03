В России неожиданно проснулся вулкан Крашенинникова — видео
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Проиcшествия
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В России неожиданно проснулся вулкан Крашенинникова — видео

Извержение вулкана на Камчатке - подробности и видео
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Источник:  online.ua

На российском полуострове Камчатка началось извержение вулкана Крашенинникова. Согласно последним данным, произошел выброс пепла на высоту до 3-4 км над уровнем моря. Что важно понимать, этот вулкан проснулся впервые за последние более 500 лет.

Главные тезисы

  • 30 июля на российском полуострове Камчатка произошло сильное землетрясение.
  • Он спровоцировал не только цунами, но и извержение вулкана.

Извержение вулкана на Камчатке — подробности и видео

Как утверждает Главное управление МЧС РФ по Камчатскому краю, шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана.

Ни один из населенных пунктов пока не пострадал.

Специалисты обращают внимание на то, что вулкану Крашенинникову присвоен оранжевый код авиационной опасности. Что важно понимать, это означает повышенную угрозу полетам в этом регионе.

Как утверждает российский Институт вулканологии и сейсмологии, последнее извержение вулкана Крашенинникова произошло примерно в 1463 году и с тех пор новых извержений не было.

Кроме того, указано, что в 1963 году в кратере среднего северного конуса зарегистрированы следы фумарольной активности.

По словам специалистов, зафиксирована непосредственная связь между мощным землетрясением, которое произошло на Камчатке 30 июля, которое стало самым сильным для региона с 1952 года, и активизацией вулканов.

Первым 2 августа активизировался Авачинский вулкан, а затем на землетрясение отреагировала Ключевская Сопка.

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