У Росії заарештували полковника Пєшкова — відома причина

У країні-агресорці РФ заарештували колишнього заступника командира з тилу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Московського військового округу полковника Дмитра Пєшкова. Російська влада звинувачує останнього у розкраданні продовольчих пайків.

Дедалі більше російських воєначальників потрапляють за ґрати

Як стверджують прокремлівські ЗМІ, російські правоохоронні органи заарештували Пєшкова і висунули йому звинувачення у розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів, які воюють в Україні.

Однак полковник свою провину не визнає.

Американський Інститут вивчення війни озвучив припущення, що арешт Пєшкова, цілком можливо, є частиною цілеспрямованих зусиль Кремля, спрямованих на усунення високопоставлених російських чиновників з Міністерства оборони РФ.

Російський полковник Дмитро Пєшков (Фото: скриншот)

Таким способом нелегітимний президент Росії Володимир Путін мститься командирам за поразки їхніх підрозділів у війні проти України.

Також команда ISW вважає, що російський диктатор хоче бачити в лавах своїх збройних сил винятково лояльних і слухняних офіцерів.

Що важливо розуміти, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії проводять наступальні операції в районі населених пунктів Терни і Невське, що на Луганщині.

Варто також зазначити, що нещодавно вони втратили частину території на тлі успішних контратак ЗСУ.

Що відомо про ситуацію на фронті 2-3 серпня

Загалом на фронті було зафіксовано 123 бойові зіткнення між ЗСУ та армією РФ протягом 2 серпня.

Російські окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням трьох ракет, а також 80 авіаударів, зокрема скинув 114 КАБ.

Окрім того, вказано, що ворог здійснив 4693 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню.