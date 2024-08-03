В России арестован полковник Пешков — известна причина

В стране-агрессоре РФ арестовали бывшего заместителя командира с тыла 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Московского военного округа полковника Дмитрия Пешкова. Российские власти обвиняют последнего в хищении продовольственных пайков.

Все больше российских военачальников попадают за решетку

Как утверждают прокремлевские СМИ, российские правоохранительные органы арестовали Пешкова и предъявили ему обвинения в хищении продовольственных пайков для воюющих в Украине российских солдат.

Однако полковник свою вину отрицает.

Американский Институт изучения войны озвучил предположение, что арест Пешкова, вполне возможно, является частью целенаправленных усилий Кремля, направленных на устранение высокопоставленных российских чиновников из Министерства обороны РФ.

Российский полковник Дмитрий Пешков (Фото: скриншот)

Таким способом нелегитимный президент России Владимир Путин мстит командирам за поражение их подразделений в войне против Украины.

Также команда ISW считает, что российский диктатор хочет видеть в рядах своих вооруженных сил исключительно лояльных и послушных офицеров.

Что важно понимать, подразделения 144-й мотострелковой дивизии проводят наступательные операции в районе населенных пунктов Терны и Невское Луганщины.

Стоит отметить, что недавно они потеряли часть территории на фоне успешных контратак ВСУ.

Что известно о ситуации на фронте 2-3 августа

Всего на фронте было зафиксировано 123 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ в течение 2 августа.

Российские оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, а также 80 авиаударов, в том числе сбросили 114 КАБ.

Кроме того, указано, что враг совершил 4693 обстрела, из них 93 — из реактивных систем залпового огня.