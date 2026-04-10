У Росії загострюються проблеми з поповненням армії
Категорія
Україна
Дата публікації

У Росії загострюються проблеми з поповненням армії

Путін стикнувся з новою проблемою у війні проти України

Як вдалося дізнатися українській воєнній розвідці, у регіонах Росії уже формують списки “добровольців” на війну проти України із боржників та студентів. Усе це відбувається через колосальні втрати армії РФ на фронті.

Головні тези:

  • Влада РФ хоче мобілізувати громадян із заборгованістю за житлово-комунальні послуги. 
  • Також у центрі уваги Кремля опинилися студенти.

Путін стикнувся з новою проблемою у війні проти України

За словами українських розвідників, кілька місяців тому регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб’єктів РФ отримали вказівки щодо формування “добровольчих” списків для відправки на війну.

Що важливо розуміти, до них потрапляють громадяни із заборгованістю за житлово-комунальні послуги.

Якщо боржником є жінка, до списків вносять її чоловіка або повнолітніх родичів — синів, братів і навіть батьків. Надалі ці списки планують використовувати як інструмент тиску для примусу до підписання “добровільних” контрактів, пропонуючи списання боргів за комунальні послуги як “винагороду”.

ГУР звертає увагу на те, що у разі оголошення мобілізації саме ці люди визначені пріоритетними для вручення повісток.

Ба більше, вказано, що міністр вищої освіти РФ Валерій Фальков наказав підготувати щонайменше 2% від загальної кількості студентів до підписання контрактів.

Студентам пропонують оформити академічну відпустку та укласти контракт строком щонайменше на один рік. Пріоритет — студенти з академічними заборгованостями.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін хоче сформувати буферну зону вздовж усього кордону України
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль уже готується до поразки Орбана на угорських виборах
Орбан
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Правоохоронці затримали агента РФ у Одесі — намагався вбити офіцера ВМС ЗСУ
СБУ
Одеса

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?