У Росії загострюються проблеми з поповненням армії

Як вдалося дізнатися українській воєнній розвідці, у регіонах Росії уже формують списки “добровольців” на війну проти України із боржників та студентів. Усе це відбувається через колосальні втрати армії РФ на фронті.

Путін стикнувся з новою проблемою у війні проти України

За словами українських розвідників, кілька місяців тому регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб’єктів РФ отримали вказівки щодо формування “добровольчих” списків для відправки на війну.

Що важливо розуміти, до них потрапляють громадяни із заборгованістю за житлово-комунальні послуги.

Якщо боржником є жінка, до списків вносять її чоловіка або повнолітніх родичів — синів, братів і навіть батьків. Надалі ці списки планують використовувати як інструмент тиску для примусу до підписання "добровільних" контрактів, пропонуючи списання боргів за комунальні послуги як "винагороду".

ГУР звертає увагу на те, що у разі оголошення мобілізації саме ці люди визначені пріоритетними для вручення повісток.

Ба більше, вказано, що міністр вищої освіти РФ Валерій Фальков наказав підготувати щонайменше 2% від загальної кількості студентів до підписання контрактів.