В России обостряются проблемы с пополнением армии

Как удалось узнать украинской военной разведке, в регионах России уже формируют списки добровольцев на войну против Украины с должников и студентов. Все это происходит из-за колоссальных потерь армии РФ на фронте.
Главные тезисы
- Власти РФ хотят мобилизовать граждан с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги.
- Также в центре внимания Кремля оказались студенты.
Путин столкнулся с новой проблемой в войне против Украины
По словам украинских разведчиков, несколько месяцев назад региональные и муниципальные органы исполнительной власти субъектов РФ получили указания по формированию "добровольческих" списков для отправки на войну.
Что важно понимать, в них попадают граждане с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги.
ГУР обращает внимание на то, что в случае объявления мобилизации именно эти люди определены приоритетными для вручения повесток.
Более того, указано, что министр высшего образования РФ Валерий Фальков приказал подготовить не менее 2% от общего количества студентов к подписанию контрактов.
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-