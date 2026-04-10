В России обостряются проблемы с пополнением армии

Как удалось узнать украинской военной разведке, в регионах России уже формируют списки добровольцев на войну против Украины с должников и студентов. Все это происходит из-за колоссальных потерь армии РФ на фронте.

Путин столкнулся с новой проблемой в войне против Украины

По словам украинских разведчиков, несколько месяцев назад региональные и муниципальные органы исполнительной власти субъектов РФ получили указания по формированию "добровольческих" списков для отправки на войну.

Что важно понимать, в них попадают граждане с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги.

Если должником является женщина, в списки вносят ее мужа или совершеннолетних родственников — сыновей, братьев и даже родителей. В дальнейшем эти списки планируют использовать как инструмент давления для принуждения к подписанию добровольных контрактов, предлагая списание долгов за коммунальные услуги как вознаграждение.

ГУР обращает внимание на то, что в случае объявления мобилизации именно эти люди определены приоритетными для вручения повесток.

Более того, указано, что министр высшего образования РФ Валерий Фальков приказал подготовить не менее 2% от общего количества студентов к подписанию контрактов.