У Сумах помер 18-річний хлопець від поранень внаслідок атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Сумах помер 18-річний хлопець від поранень внаслідок атаки РФ

Наслідки атаки армії РФ по Сумах
Read in English
Джерело:  online.ua

За інформацією виконуючого обов'язки міського голови Сум Артема Кобзаря, на жаль, помер 18-річний хлопець Денис Журба, який отримав поранення внаслідок атаки дрона по житловій багатоповерхівці у місті 30 січня. 

Головні тези:

  • У Сумах сталася трагедія: 18-річний хлопець загинув від поранень, отриманих під час атаки дронів РФ
  • За даними міської влади, унаслідок російської атаки по житловому будинку у Сумах постраждали 13 осіб, в тому числі двоє дітей
  • Росія знову демонструє свою агресію та безжалість, вбиваючи мирних жителів та дітей на території України.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Сумах 30 січня

Внаслідок удару з дрону злочинної армії РФ по житловому будинку у Сумах постраждали 13 людей, серед них дві дитини, яких довелось ввести у штучну кому.

2 грудня у лікарні помер 18-річний Денис Журба. Він отримав важкі поранення і перебував під наглядом лікарів.

Друзі та знайомі зібрали кошти на лікування Дениса. Але, на жаль, серце хлопця не витримало.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі, — зазначив Артем Кобзар.

Усього внаслідок російської атаки по Сумах усього загинули 11 людей. Росія знову вбила молодого хлопця, в якого попереду було все життя. Денис Журба навчався на 1 курсі Інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.

Окрім цього у міськраді зазначили, що внаслідок удару ворожого дрону постраждав батько хлопця.

Родина була вдома, коли ворожий БпЛА зруйнував їхнє життя. Окупанти скоюють воєнні злочини проти цивільних і не бажають зупинятися.

Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Україні

Кількість загиблих внаслідок влучання ракети злочинної армії РФ у житловий будинок у Полтаві зросла до 14 осіб. Серед жертв терористичної атаки російських окупантів — діти та українська акторка театру і кіно Анастасія Кольвах. Жінка загинула у віці 30 років. 

Рятувальники відзначили, що наразі відомо про 17 постраждалих, серед яких 4 дітей. Врятовано 22 людини.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ завдала удару по Сумах. Зруйновано житловий будинок
ДСНС України
Влучання у житловий будинок у Сумах
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по багатоповерхівці у Сумах — кількість загиблих зросла
Сумська обласна прокуратура
Суми
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Сумах зросла кількість загиблих і поранених внаслідок атаки РФ
Офіс Генерального прокурора
Суми

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?