За інформацією виконуючого обов'язки міського голови Сум Артема Кобзаря, на жаль, помер 18-річний хлопець Денис Журба, який отримав поранення внаслідок атаки дрона по житловій багатоповерхівці у місті 30 січня.
Головні тези:
- У Сумах сталася трагедія: 18-річний хлопець загинув від поранень, отриманих під час атаки дронів РФ
- За даними міської влади, унаслідок російської атаки по житловому будинку у Сумах постраждали 13 осіб, в тому числі двоє дітей
- Росія знову демонструє свою агресію та безжалість, вбиваючи мирних жителів та дітей на території України.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Сумах 30 січня
Внаслідок удару з дрону злочинної армії РФ по житловому будинку у Сумах постраждали 13 людей, серед них дві дитини, яких довелось ввести у штучну кому.
2 грудня у лікарні помер 18-річний Денис Журба. Він отримав важкі поранення і перебував під наглядом лікарів.
Друзі та знайомі зібрали кошти на лікування Дениса. Але, на жаль, серце хлопця не витримало.
Усього внаслідок російської атаки по Сумах усього загинули 11 людей. Росія знову вбила молодого хлопця, в якого попереду було все життя. Денис Журба навчався на 1 курсі Інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.
Окрім цього у міськраді зазначили, що внаслідок удару ворожого дрону постраждав батько хлопця.
Родина була вдома, коли ворожий БпЛА зруйнував їхнє життя. Окупанти скоюють воєнні злочини проти цивільних і не бажають зупинятися.
Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Україні
Кількість загиблих внаслідок влучання ракети злочинної армії РФ у житловий будинок у Полтаві зросла до 14 осіб. Серед жертв терористичної атаки російських окупантів — діти та українська акторка театру і кіно Анастасія Кольвах. Жінка загинула у віці 30 років.
Рятувальники відзначили, що наразі відомо про 17 постраждалих, серед яких 4 дітей. Врятовано 22 людини.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-