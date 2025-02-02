За інформацією виконуючого обов'язки міського голови Сум Артема Кобзаря, на жаль, помер 18-річний хлопець Денис Журба, який отримав поранення внаслідок атаки дрона по житловій багатоповерхівці у місті 30 січня.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Сумах 30 січня

Внаслідок удару з дрону злочинної армії РФ по житловому будинку у Сумах постраждали 13 людей, серед них дві дитини, яких довелось ввести у штучну кому.

2 грудня у лікарні помер 18-річний Денис Журба. Він отримав важкі поранення і перебував під наглядом лікарів.

Друзі та знайомі зібрали кошти на лікування Дениса. Але, на жаль, серце хлопця не витримало.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі, — зазначив Артем Кобзар. Поширити

Усього внаслідок російської атаки по Сумах усього загинули 11 людей. Росія знову вбила молодого хлопця, в якого попереду було все життя. Денис Журба навчався на 1 курсі Інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.

Окрім цього у міськраді зазначили, що внаслідок удару ворожого дрону постраждав батько хлопця.

Родина була вдома, коли ворожий БпЛА зруйнував їхнє життя. Окупанти скоюють воєнні злочини проти цивільних і не бажають зупинятися.

Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Україні

Кількість загиблих внаслідок влучання ракети злочинної армії РФ у житловий будинок у Полтаві зросла до 14 осіб. Серед жертв терористичної атаки російських окупантів — діти та українська акторка театру і кіно Анастасія Кольвах. Жінка загинула у віці 30 років.

Рятувальники відзначили, що наразі відомо про 17 постраждалих, серед яких 4 дітей. Врятовано 22 людини.