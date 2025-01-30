У Сумах зросла кількість загиблих і поранених внаслідок атаки РФ

У Сумах завершено рятувально-пошукові роботи у 10-поверхівці, яка стала ціллю атаки російського дрона: 9 людей загинуло, 14 поранено, серед них — 8-річна дівчинка.

У Сумах російський дрон вбив 9 людей

У Сумах кількість загиблих внаслідок атаки російського дрона збільшилась до дев’яти, 14 людей отримали поранення.

Спочатку Офіс генерального прокурора повідомив про 8 загиблих.

До 8 збільшилася кількість загиблих внаслідок нічного авіаудару по багатоповерхівці в м. Суми. 12 людей отримали поранення, серед них 8-річна дівчинка. Поширити

З-під завалів дістали тіла 74-річного чоловіка та 37-річної жінки — матері пораненої дівчинки.

Пізніше кількість загиблих збільшилася до 9.

Близько 20.00 у Сумах завершили аварійно-рятувальні роботи на місці прильоту російського «Шахеда» по багатоповерхівці.

Суми після атаки РФ

У Сумах загинуло 6 людей внаслідок атаки безпілотника РФ

Станом на 15:30 унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці загинуло 6 людей, а саме 3 подружжя — 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Також девʼятеро людей поранено унаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Сумах.