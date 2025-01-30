У Сумах зросла кількість загиблих і поранених внаслідок атаки РФ

У Сумах завершено рятувально-пошукові роботи у 10-поверхівці, яка стала ціллю атаки російського дрона: 9 людей загинуло, 14 поранено, серед них — 8-річна дівчинка.
Головні тези:
- Російський дрон здійснив атаку на багатоповерхівку у Сумах, внаслідок чого загинули 9 людей і 14 отримали поранення.
- Серед загиблих є чоловіки та жінки різного віку.
- Рятувальні роботи в Сумах тривали до вечора, під завалами було виявлено тіла померлих та поранених людей.
У Сумах російський дрон вбив 9 людей
У Сумах кількість загиблих внаслідок атаки російського дрона збільшилась до дев’яти, 14 людей отримали поранення.
Спочатку Офіс генерального прокурора повідомив про 8 загиблих.
З-під завалів дістали тіла 74-річного чоловіка та 37-річної жінки — матері пораненої дівчинки.
Пізніше кількість загиблих збільшилася до 9.
Близько 20.00 у Сумах завершили аварійно-рятувальні роботи на місці прильоту російського «Шахеда» по багатоповерхівці.
У Сумах загинуло 6 людей внаслідок атаки безпілотника РФ
Станом на 15:30 унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці загинуло 6 людей, а саме 3 подружжя — 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
Також девʼятеро людей поранено унаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Сумах.
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