Удар РФ по багатоповерхівці у Сумах — кількість загиблих зросла

З-під завалів багатоквартирного будинку у Сумах, зруйнованого російським дроном у ніч проти 30 січня, дістали тіла іще однієї подружньої пари. Таким чином кідбкість загиблих зросла до 6 осіб.

У Сумах загинуло 6 людей внаслідок атаки безпілотника РФ

Станом на 15:30 унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці загинуло 6 людей, а саме 3 подружжя — 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Також девʼятеро людей поранено унаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Сумах.

Суми після удару РФ

Росія ударила по Сумах

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 30 січня 2025 року близько 00:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником 10-ти поверховий житловий будинок у спальному районі м. Суми.

Унаслідок атаки ворога, станом на 08:00 відомо про загибель 74-річного чоловіка та його 69-річної дружини, тіло ще одного загиблого наразі деблокують з-під завалів.

Ще 9 людей, серед яких 8-річна дівчинка, отримали поранення. Поширити

Пошкоджено 2 багатоквартирні житлові будинки, 23 транспортні засоби.