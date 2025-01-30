Удар РФ по багатоповерхівці у Сумах — кількість загиблих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по багатоповерхівці у Сумах — кількість загиблих зросла

Сумська обласна прокуратура
Суми
Read in English

З-під завалів багатоквартирного будинку у Сумах, зруйнованого російським дроном у ніч проти 30 січня, дістали тіла іще однієї подружньої пари. Таким чином кідбкість загиблих зросла до 6 осіб.

Головні тези:

  • Унаслідок удару російського дрона по багатоповерхівці у Сумах загинуло 6 людей, а дев'ятеро отримали поранення.
  • Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування воєнних злочинів у зв'язку зі смертями людей під час атаки РФ на будівлю.
  • Атака окупантів 30 січня залишила під завалами тіла 3 подружніх пар, а також призвела до пошкодження житлових будинків і транспорту в місті.

У Сумах загинуло 6 людей внаслідок атаки безпілотника РФ

Станом на 15:30 унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці загинуло 6 людей, а саме 3 подружжя — 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Також девʼятеро людей поранено унаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Сумах.

Суми після удару РФ

Росія ударила по Сумах

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 30 січня 2025 року близько 00:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником 10-ти поверховий житловий будинок у спальному районі м. Суми.

Унаслідок атаки ворога, станом на 08:00 відомо про загибель 74-річного чоловіка та його 69-річної дружини, тіло ще одного загиблого наразі деблокують з-під завалів.

Ще 9 людей, серед яких 8-річна дівчинка, отримали поранення.

Пошкоджено 2 багатоквартирні житлові будинки, 23 транспортні засоби.

Станом на 11:00 унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці загинуло 4 людей, а саме 2 подружжя — 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ обстріляла дронами Суми — загинуло 3 людей, серед них дитина
Сумська ОВА
РФ обстріляла дронами Суми — загинуло 3 людей, серед них дитина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Суми — щонайменше двоє людей загинули
Сумська ОВА
Суми
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ завдала удару по Сумах. Зруйновано житловий будинок
ДСНС України
Влучання у житловий будинок у Сумах

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?