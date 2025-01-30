Удар РФ по багатоповерхівці у Сумах — кількість загиблих зросла

З-під завалів багатоквартирного будинку у Сумах, зруйнованого російським дроном у ніч проти 30 січня, дістали тіла іще однієї подружньої пари. Таким чином кідбкість загиблих зросла до 6 осіб.
Головні тези:
- Унаслідок удару російського дрона по багатоповерхівці у Сумах загинуло 6 людей, а дев'ятеро отримали поранення.
- Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування воєнних злочинів у зв'язку зі смертями людей під час атаки РФ на будівлю.
- Атака окупантів 30 січня залишила під завалами тіла 3 подружніх пар, а також призвела до пошкодження житлових будинків і транспорту в місті.
У Сумах загинуло 6 людей внаслідок атаки безпілотника РФ
Станом на 15:30 унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці загинуло 6 людей, а саме 3 подружжя — 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
Також девʼятеро людей поранено унаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Сумах.
Росія ударила по Сумах
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 30 січня 2025 року близько 00:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником 10-ти поверховий житловий будинок у спальному районі м. Суми.
Унаслідок атаки ворога, станом на 08:00 відомо про загибель 74-річного чоловіка та його 69-річної дружини, тіло ще одного загиблого наразі деблокують з-під завалів.
Пошкоджено 2 багатоквартирні житлові будинки, 23 транспортні засоби.
Станом на 11:00 унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці загинуло 4 людей, а саме 2 подружжя — 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина.
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