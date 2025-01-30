Удар РФ по многоэтажке в Сумах — количество погибших возросло

Из-под завалов многоквартирного дома в Сумах, разрушенного русским дроном в ночь на 30 января, извлекли тела еще одной супружеской пары. Таким образом, гибкость погибших возросла до 6 человек.

В Сумах погибли 6 человек в результате атаки беспилотника РФ

По состоянию на 15:30 в результате атаки врага по многоэтажке погибли 6 человек, а именно 3 супруга — 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

Также девять человек ранены в результате удара РФ по многоэтажке в Сумах.

Суммы после удара РФ

Россия ударила по Сумам

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 30 января 2025 около 00:20 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали беспилотником 10-ти этажный жилой дом в спальном районе г. Киева. Сумы.

В результате атаки врага, по состоянию на 08:00, известно о гибели 74-летнего мужа и его 69-летней жены, тело еще одного погибшего сейчас деблокируют из-под завалов.

Еще 9 человек, среди которых 8-летняя девочка, получили ранения. Поделиться

Повреждены 2 многоквартирных жилых дома, 23 транспортных средства.