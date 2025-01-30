Удар РФ по многоэтажке в Сумах — количество погибших возросло

Из-под завалов многоквартирного дома в Сумах, разрушенного русским дроном в ночь на 30 января, извлекли тела еще одной супружеской пары. Таким образом, гибкость погибших возросла до 6 человек.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ по многоэтажному дому в Сумах погибло 6 человек, в том числе 3 супружеские пары.
- Девять человек получили ранения в результате удара дрона РФ.
- Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование военных преступлений в связи со смертями людей в результате атаки РФ.
- Атака привела к повреждению жилых домов и транспорта в городе Сумы.
- Следствие установило применение запрещенных международным правом методов ведения войны со стороны оккупантов РФ во время атаки.
В Сумах погибли 6 человек в результате атаки беспилотника РФ
По состоянию на 15:30 в результате атаки врага по многоэтажке погибли 6 человек, а именно 3 супруга — 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.
Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.
Также девять человек ранены в результате удара РФ по многоэтажке в Сумах.
Россия ударила по Сумам
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 30 января 2025 около 00:20 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали беспилотником 10-ти этажный жилой дом в спальном районе г. Киева. Сумы.
В результате атаки врага, по состоянию на 08:00, известно о гибели 74-летнего мужа и его 69-летней жены, тело еще одного погибшего сейчас деблокируют из-под завалов.
Повреждены 2 многоквартирных жилых дома, 23 транспортных средства.
По состоянию на 11:00 в результате атаки врага по многоэтажке погибли 4 человека, а именно 2 супруга — 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена.
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