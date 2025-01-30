В Сумах возросло количество погибших и раненых в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Сумах возросло количество погибших и раненых в результате атаки РФ

Офис Генерального прокурора
Сумы
Read in English
Читати українською

В Сумах завершены спасательно-поисковые работы в 10-этажке, которая стала целью атаки российского дрона: 9 человек погибли, 14 ранены, среди них 8-летняя девочка.

Главные тезисы

  • Российский дрон совершил атаку на многоэтажное здание в Сумах, в результате чего погибли 9 человек и 14 получили ранения.
  • Спасательные работы продолжались до вечера, где под завалами были обнаружены тела умерших и раненых людей.

В Сумах российский дрон убил 9 человек

В Сумах число погибших в результате атаки российского дрона увеличилось до девяти, 14 человек получили ранения.

Первоначально Офис генерального прокурора сообщил о 8 погибших.

До 8 увеличилось количество погибших в результате ночного авиаудара по многоэтажке в г. Сумы. 12 человек получили ранения, в том числе 8-летняя девочка.

Из-под завалов извлекли тела 74-летнего мужчины и 37-летней женщины — матери раненой девочки.

Позже число погибших увеличилось до 9 человек.

Около 20:00 в Сумах завершили аварийно-спасательные работы на месте прилета российского «Шахеда» по многоэтажке.

Суммы после атаки РФ

В Сумах погибли 6 человек в результате атаки беспилотника РФ

По состоянию на 15:30 в результате атаки врага по многоэтажке погибли 6 человек, а именно 3 супруга — 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

Также девять человек ранены в результате удара РФ по многоэтажке в Сумах.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Сумы — два человека погибли
Сумская ОВА
Сумы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ нанесла удар по Сумам. Разрушен жилой дом
ДСНС Украины
Попадание в жилой дом в Сумах
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по многоэтажке в Сумах — количество погибших возросло
Сумская областная прокуратура
Сумы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?