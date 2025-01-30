В Сумах возросло количество погибших и раненых в результате атаки РФ

В Сумах завершены спасательно-поисковые работы в 10-этажке, которая стала целью атаки российского дрона: 9 человек погибли, 14 ранены, среди них 8-летняя девочка.
Главные тезисы
- Российский дрон совершил атаку на многоэтажное здание в Сумах, в результате чего погибли 9 человек и 14 получили ранения.
- Спасательные работы продолжались до вечера, где под завалами были обнаружены тела умерших и раненых людей.
В Сумах российский дрон убил 9 человек
В Сумах число погибших в результате атаки российского дрона увеличилось до девяти, 14 человек получили ранения.
Первоначально Офис генерального прокурора сообщил о 8 погибших.
Из-под завалов извлекли тела 74-летнего мужчины и 37-летней женщины — матери раненой девочки.
Позже число погибших увеличилось до 9 человек.
Около 20:00 в Сумах завершили аварийно-спасательные работы на месте прилета российского «Шахеда» по многоэтажке.
В Сумах погибли 6 человек в результате атаки беспилотника РФ
По состоянию на 15:30 в результате атаки врага по многоэтажке погибли 6 человек, а именно 3 супруга — 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.
Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.
Также девять человек ранены в результате удара РФ по многоэтажке в Сумах.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-