В Сумах возросло количество погибших и раненых в результате атаки РФ

В Сумах завершены спасательно-поисковые работы в 10-этажке, которая стала целью атаки российского дрона: 9 человек погибли, 14 ранены, среди них 8-летняя девочка.

В Сумах российский дрон убил 9 человек

В Сумах число погибших в результате атаки российского дрона увеличилось до девяти, 14 человек получили ранения.

Первоначально Офис генерального прокурора сообщил о 8 погибших.

До 8 увеличилось количество погибших в результате ночного авиаудара по многоэтажке в г. Сумы. 12 человек получили ранения, в том числе 8-летняя девочка. Поделиться

Из-под завалов извлекли тела 74-летнего мужчины и 37-летней женщины — матери раненой девочки.

Позже число погибших увеличилось до 9 человек.

Около 20:00 в Сумах завершили аварийно-спасательные работы на месте прилета российского «Шахеда» по многоэтажке.

Суммы после атаки РФ

В Сумах погибли 6 человек в результате атаки беспилотника РФ

По состоянию на 15:30 в результате атаки врага по многоэтажке погибли 6 человек, а именно 3 супруга — 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

Также девять человек ранены в результате удара РФ по многоэтажке в Сумах.