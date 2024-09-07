У Воронезької області горить склад боєприпасів після атаки дрона — відео

Безпілотник атакував склад боєприпасів в Острогозькому районі Воронезької області Росії, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа та почалася детонація.

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Факт атаки одразу підтвердив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, дрон нібито вдалося “подавити”, однак це не врятувало склад боєприпасів від пожежі та детонації.

Черговими силами ППО та засобами РЕБ в Острогозькому районі було виявлено та пригнічено безпілотний літальний апарат. За попередніми даними, постраждалих немає. Проте внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація, — йдеться в повідомденні. Поширити

Олександр Гусєв також офіційно заявив, що мешканців одного села вирішено тимчасово евакуювати в кілька населених пунктів.

Про старт евакуації і порядок її проведення жителям найближчого до пожежі села повідомлять співробітники оперативних служб.

На місці працюють оперативні служби та представники адміністрації району.

Гусєв також нагадав жителям Острогозького району про заходи безпеки: не наближатися до місця пожежі і у разі виявлення підозрілих предметів не підходити до них, а повідомити про знахідку оперативним службам.

Після атаки дрона місцева влада оголосила режим Надзвичайного стану

На території Острогозького району, де вночі виникла пожежа поряд із вибухонебезпечними об'єктами та почалася детонація, оголошено режим НС. За участю оперативних служб ведеться евакуація мешканців одного населеного пункту. Для них розгорнуто пункти тимчасового розміщення, організовано автобуси. Поширити

Росіяни скаржаться на власну ППО (Фото: скриншот)

За словами представників місцевої влади, більшість евакуйованих розмістилася у родичів та знайомих.

Також наголошується, що ніхто із цивільних осіб не постраждав, а оцінка можливих пошкоджень проводитиметься лише після повної ліквідації наслідків детонації.

Росіяни скаржаться на власну ППО (Фото: скриншот)

Місцеві жителі повідомляють, що атака була здійснена на склад із боєприпасами у селі Солдатське.