У Воронезької області горить склад боєприпасів після атаки дрона — відео

Безпілотник атакував склад боєприпасів в Острогозькому районі Воронезької області Росії, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа та почалася детонація.
Головні тези:
- Безпілотник атакував склад боєприпасів у Воронезькій області, спричинивши пожежу та детонацію.
- Евакуйовано мешканців села Солдатське.
- Місцева влада оголосила режим Надзвичайного стану.
- Попередні дані свідчать про відсутність постраждалих серед цивільного населення.
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Факт атаки одразу підтвердив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
За його словами, дрон нібито вдалося “подавити”, однак це не врятувало склад боєприпасів від пожежі та детонації.
Олександр Гусєв також офіційно заявив, що мешканців одного села вирішено тимчасово евакуювати в кілька населених пунктів.
Про старт евакуації і порядок її проведення жителям найближчого до пожежі села повідомлять співробітники оперативних служб.
На місці працюють оперативні служби та представники адміністрації району.
Гусєв також нагадав жителям Острогозького району про заходи безпеки: не наближатися до місця пожежі і у разі виявлення підозрілих предметів не підходити до них, а повідомити про знахідку оперативним службам.
Після атаки дрона місцева влада оголосила режим Надзвичайного стану
За словами представників місцевої влади, більшість евакуйованих розмістилася у родичів та знайомих.
Також наголошується, що ніхто із цивільних осіб не постраждав, а оцінка можливих пошкоджень проводитиметься лише після повної ліквідації наслідків детонації.
Місцеві жителі повідомляють, що атака була здійснена на склад із боєприпасами у селі Солдатське.
Що цікаво, у Міноборони РФ уже заявили, що за ніч 2 БПЛА збиті над територією Бєлгородської області та ще 2 — над територією Курської області. Про атаку на Воронезьку область відомство не повідомило.
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