Україна цьогоріч закриває посольство на Кубі — яка причина

Ми пам'ятаємо побажання кубинського президента "успіхів" Путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані і знизити рівень наших дипломатичних відносин. Наш голос не спрямований проти кубинського народу — ми поважаємо його право жити в процвітанні. Він спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії.