Україна цьогоріч закриває посольство на Кубі — яка причина

Україна цьогоріч закриває своє посольство в Гавані на Кубі та знижує з нею рівень дипломатичних відносин.
Головні тези:
- Україна закриває посольство на Кубі та знизила рівень дипломатичних відносин через бездіяльність кубинської влади щодо участі кубинців у війні Росії проти України.
- Міністр закордонних справ пояснив, що рішення про закриття посольства має серйозні підстави, співучасть у масовому залученні громадян до російської агресії лежить в бездіяльності кубинської влади.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі Х
Глава МЗС повідомив, що Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Необхідність припинення американської блокади Куби". За його словами, цей крок має серйозні підстави.
Сибіга додає, що тисячі з них підписали контракти, поповнивши лави солдатів, які беруть безпосередню участь у бойових діях на українській землі.
Today, Ukraine voted against the UNGA resolution on the “Necessity of ending U.S. embargo against Cuba”.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 29, 2025
This move is not sudden. And it has serious reasons.
We remember Cuban President’s wish of “success” to Putin in his war of aggression against Ukraine. We heard it well.… pic.twitter.com/4PeM6lBpz9
