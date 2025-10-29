Україна цьогоріч закриває посольство на Кубі — яка причина
Україна цьогоріч закриває посольство на Кубі — яка причина

Україна цьогоріч закриває своє посольство в Гавані на Кубі та знижує з нею рівень дипломатичних відносин.

Головні тези:

  • Україна закриває посольство на Кубі та знизила рівень дипломатичних відносин через бездіяльність кубинської влади щодо участі кубинців у війні Росії проти України.
  • Міністр закордонних справ пояснив, що рішення про закриття посольства має серйозні підстави, співучасть у масовому залученні громадян до російської агресії лежить в бездіяльності кубинської влади.

Україна цьогоріч закриває посольство на Кубі — Сибіга

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі Х

Глава МЗС повідомив, що Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Необхідність припинення американської блокади Куби". За його словами, цей крок має серйозні підстави.

Ми пам'ятаємо побажання кубинського президента "успіхів" Путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані і знизити рівень наших дипломатичних відносин. Наш голос не спрямований проти кубинського народу — ми поважаємо його право жити в процвітанні. Він спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Сибіга додає, що тисячі з них підписали контракти, поповнивши лави солдатів, які беруть безпосередню участь у бойових діях на українській землі.

Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії і має бути засуджене найрішучішим чином.

