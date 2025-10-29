Украина в этом году закрывает посольство на Кубе — какая причина
Украина в этом году закрывает посольство на Кубе — какая причина

Украина закрывает свое посольство в Гаване на Кубе и снижает с ней уровень дипломатических отношений.

  • Причиной закрытия посольства Украины на Кубе стало бездействие кубинских властей по участию граждан в войне России против Украины.
  • Министр иностранных дел пояснил, что решение имеет серьезные основания, так как массовое участие кубинцев в российской агрессии должно быть осуждено.
  • Украина проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку Кубы, что также повлияло на решение о снижении дипломатических отношений.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х

Глава МИД сообщил, что Украина проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Необходимость прекращения американской блокады Кубы". По его словам, этот шаг имеет серьезные основания.

Мы помним пожелания кубинского президента "успехов" Путину в его агрессивной войне против Украины. Мы его хорошо слыхали. В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений. Наш голос не направлен против кубинского народа — мы уважаем его право жить в процветании. Он направлен против бездействия кубинских властей в ответ на массовый призыв кубинских граждан в российскую оккупационную армию.

Сибига добавляет, что тысячи из них подписали контракты, пополнив ряды солдат, непосредственно участвующих в боевых действиях на украинской земле.

Нежелание Гаваны остановить массовое вовлечение своих граждан в войну России против Украины является соучастием в агрессии и должно быть осуждено самым решительным образом.

США
