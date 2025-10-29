Украина в этом году закрывает посольство на Кубе — какая причина

Украина закрывает свое посольство в Гаване на Кубе и снижает с ней уровень дипломатических отношений.
Украина в этом году закрывает посольство на Кубе — Сибига
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х
Глава МИД сообщил, что Украина проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Необходимость прекращения американской блокады Кубы". По его словам, этот шаг имеет серьезные основания.
Сибига добавляет, что тысячи из них подписали контракты, пополнив ряды солдат, непосредственно участвующих в боевых действиях на украинской земле.
Today, Ukraine voted against the UNGA resolution on the “Necessity of ending U.S. embargo against Cuba”.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 29, 2025
This move is not sudden. And it has serious reasons.
We remember Cuban President’s wish of “success” to Putin in his war of aggression against Ukraine. We heard it well.… pic.twitter.com/4PeM6lBpz9
