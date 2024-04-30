Україна кидає виклик США заради перемоги у війні — Business Insider
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна кидає виклик США заради перемоги у війні — Business Insider

Байден та Зеленський
Джерело:  Business Insider

Business Insider зазначає, що Україна продовжує активно атакувати російські НПЗ, попри те, що США просили зупинити удари. За словами експертів, Київ кинув виклик своєму головному союзнику лише тому, що в нього не було зосталося іншого вибору на тлі затримки з американською допомогою.

Україна почала вести війну за своїми правилами

Офіційний Київ не був готовий до того, що допомога з боку його головного союзника — Вашингтона — буде заблокованою протягом 6 місяців.

Саме така непроста ситуація підштовхнула Володимира Зеленського та його команду до імпровізації — знищення російських НПЗ у глибокому тилу країни-агресорки.

Новий підхід України до ведення війни не надто сподобався США, однак у них не було важелів для впливу на ОПУ.

Але тепер, коли законопроєкт про допомогу ухвалено, у США з'явилося трохи більше політичних важелів впливу, — озвучив своюдумку з цього приводу науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин BI Рафаель Лосс.

Білий дім доволі довго намагався відмовити Україну від нападів на енергетичну інфраструктуру РФ. Офіційний Київ продовжує це заперечувати, а команда Байдена офіційно не коментує.

Як вдалося дізнатися виданню The Washington Post, занепокоєння з боку Вашингтона включають вплив на світові ціни на нафту і ризик ескалації війни з боку Росії.

Дебати навколо атак також оголили лінії розлому у відносинах між Україною та її найпотужнішим союзником.

Україна ризикує партнерством з США заради перемоги у війні

На думку аналітиків, команда Володимира Зеленського дійсно може відштовхнути свого найпотужнішого союзника, ігноруючи прохання США за кілька днів після того, як Конгрес схвалив значний пакет військової допомоги.

Однак, що важливо розуміти, сам по собі пакет допомоги не допоможе виграти війну. Україні потрібні способи послабити Росію, тому без ударів по її енергетичній інфраструктурі не обійтися.

Іноруючи Білий дім у ключових питаннях військової стратегії, Володимир Зеленський може продемонструвати, що українці мають власне агентство, вони мають функціонуючі демократичні інститути, навіть в умовах війни, і вони здатні приймати власні рішення, — зазначає наукова співробітниця лондонського Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House Ольга Токарюк.

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