Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії — що туди ввійде

12 лютого Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Він міститиме танки, артилерію та ракети різних видів.

Україна отримає допомогу від Британії

Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі на засіданні у форматі "Рамштайн".

За його словами, вартість нового пакета допомоги для України буде складати 150 млн фунтів стерлінгів, що приблизно становить 187,5 млн дол США.

Зараз ми ще оголосили про 150 млн фунтів на різні засоби. Танки, артилерійські засоби. І ракети "земля-повітря", "повітря-повітря". Бо безпека України — це світова безпека. Джон Гілі Міністр оборони Британії

Він підкреслив, що безпека України має значення для глобальної безпеки, і ця війна ніколи не була про долю лише української нації. За його словами, Китай, Іран і Північна Корея спостерігають за будь-якими проявами слабкості в очікуванні, що рішучість міжнародної коаліції зникне, а єдність — зруйнується.

Коли агресія залишається без відповіді на одному континенті, це підбадьорює режими на інших. Коли кордон однієї країни перекроюють силою, це підриває безпеку всіх націй.

Нагадаємо, на початку 2025 року Україна та Британія уклали угоду про партнерство на 100 років. Історичну угоду підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.