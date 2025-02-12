Украина получит новый пакет военной помощи от Британии — что туда войдет

12 февраля Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет содержать танки, артиллерию и ракеты разных видов.
Главные тезисы
- Новый пакет военной помощи от Британии для Украины содержит танки, артиллерию и ракеты разных видов.
- Министр обороны Британии подчеркнул, что безопасность Украины имеет значение для глобальной безопасности.
- Украина и Британия заключили историческое соглашение о партнерстве на 100 лет в начале 2025 года.
Украина получит помощь от Великобритании
Об этом сообщил министр обороны Британии Джон Гили на заседании в формате "Рамштайн".
По его словам, стоимость нового пакета помощи для Украины будет составлять 150 млн. фунтов стерлингов, что примерно составляет 187,5 млн долл США.
Он подчеркнул, что безопасность Украины имеет значение для глобальной безопасности, и эта война никогда не была о судьбе только украинской нации. По его словам, Китай, Иран и Северная Корея наблюдают за любыми проявлениями слабости в ожидании, что решительность международной коалиции исчезнет, а единство разрушится.
Когда агрессия остается без ответа на одном континенте, это ободряет режимы на других. Когда граница одной страны перекраивается силой, это подрывает безопасность всех наций.
Напомним, в начале 2025 года Украина и Британия заключили соглашение о партнерстве на 100 лет. Историческое соглашение подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер.
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