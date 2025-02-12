Украина получит новый пакет военной помощи от Британии — что туда войдет

12 февраля Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет содержать танки, артиллерию и ракеты разных видов.

Украина получит помощь от Великобритании

Об этом сообщил министр обороны Британии Джон Гили на заседании в формате "Рамштайн".

По его словам, стоимость нового пакета помощи для Украины будет составлять 150 млн. фунтов стерлингов, что примерно составляет 187,5 млн долл США.

Сейчас мы еще объявили о 150 млн фунтов на разные средства. Танки, артиллерийские средства. И ракеты "земля-воздух", "воздух-воздух". Потому что безопасность Украины — это мировая безопасность. Джон Гилли Министр обороны Британии

Он подчеркнул, что безопасность Украины имеет значение для глобальной безопасности, и эта война никогда не была о судьбе только украинской нации. По его словам, Китай, Иран и Северная Корея наблюдают за любыми проявлениями слабости в ожидании, что решительность международной коалиции исчезнет, ​​а единство разрушится.

Когда агрессия остается без ответа на одном континенте, это ободряет режимы на других. Когда граница одной страны перекраивается силой, это подрывает безопасность всех наций.

Напомним, в начале 2025 года Украина и Британия заключили соглашение о партнерстве на 100 лет. Историческое соглашение подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер.