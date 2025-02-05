Британия объявила масштабную помощь для Украины

Шеф британской дипломатии Дэвид Лемми официально подтвердил, что Лондон предоставит Украине почти 70 млн долл на энергетику, бизнес и социальную поддержку.
Главные тезисы
- 5 млн. фунтов стерлингов направят на инновационные энергетические проекты и поддержку восстановления энергетической системы Украины.
- Помощь также включает восстановление и реформирование украинской экономики и поддержку социальных систем и услуг.
Великобритания продолжает активно поддерживать Украину
О новом решении официального Лондона министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил во время пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.
Дипломат сообщил о предоставлении дополнительной поддержки Украине в размере 55 млн фунтов (около 68,7 млн долл.).
Новая помощь от Великобритании будет распределена следующим образом:
17 млн фунтов стерлингов на инновационные энергетические проекты для поддержки восстановления и устойчивого развития энергетической системы Украины;
10 млн фунтов стерлингов позволят восстановить, отстроить и реформировать украинскую экономику на будущее;
25 млн фунтов стерлингов направят в поддержку Украины для укрепления более инклюзивных, эффективных и действенных социальных систем и услуг;
3 млн миллионов фунтов стерлингов выделили на поставки украинского зерна и других продуктов питания в Сирию.
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