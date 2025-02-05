Британия объявила масштабную помощь для Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Британия объявила масштабную помощь для Украины

Сибига и Лемми
Read in English
Читати українською

Шеф британской дипломатии Дэвид Лемми официально подтвердил, что Лондон предоставит Украине почти 70 млн долл на энергетику, бизнес и социальную поддержку.

Главные тезисы

  • 5 млн. фунтов стерлингов направят на инновационные энергетические проекты и поддержку восстановления энергетической системы Украины.
  • Помощь также включает восстановление и реформирование украинской экономики и поддержку социальных систем и услуг.

Великобритания продолжает активно поддерживать Украину

О новом решении официального Лондона министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил во время пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

Дипломат сообщил о предоставлении дополнительной поддержки Украине в размере 55 млн фунтов (около 68,7 млн долл.).

Сегодня я объявляю о дополнительной поддержке Великобритании Украине в размере 55 миллионов фунтов, чтобы помочь повысить устойчивость и рост в обеих наших странах и экономиках.

Дэвид Лемми

Дэвид Лемми

Глава МИД Великобритании

Фото: mfa.gov.ua

Новая помощь от Великобритании будет распределена следующим образом:

  1. 17 млн фунтов стерлингов на инновационные энергетические проекты для поддержки восстановления и устойчивого развития энергетической системы Украины;

  2. 10 млн фунтов стерлингов позволят восстановить, отстроить и реформировать украинскую экономику на будущее;

  3. 25 млн фунтов стерлингов направят в поддержку Украины для укрепления более инклюзивных, эффективных и действенных социальных систем и услуг;

  4. 3 млн миллионов фунтов стерлингов выделили на поставки украинского зерна и других продуктов питания в Сирию.

Фото: mfa.gov.ua

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп ненадолго останавливал поставки оружия Украине — что заставило его передумать
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Медведчук выдвигал Зеленскому циничное требование для завершения войны
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Большие проблемы. У Путина отреагировали на заявление Зеленского
Песков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?