Британия объявила масштабную помощь для Украины

Шеф британской дипломатии Дэвид Лемми официально подтвердил, что Лондон предоставит Украине почти 70 млн долл на энергетику, бизнес и социальную поддержку.

Великобритания продолжает активно поддерживать Украину

О новом решении официального Лондона министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил во время пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

Дипломат сообщил о предоставлении дополнительной поддержки Украине в размере 55 млн фунтов (около 68,7 млн долл.).

Сегодня я объявляю о дополнительной поддержке Великобритании Украине в размере 55 миллионов фунтов, чтобы помочь повысить устойчивость и рост в обеих наших странах и экономиках. Дэвид Лемми Глава МИД Великобритании

Фото: mfa.gov.ua

Новая помощь от Великобритании будет распределена следующим образом:

17 млн фунтов стерлингов на инновационные энергетические проекты для поддержки восстановления и устойчивого развития энергетической системы Украины; 10 млн фунтов стерлингов позволят восстановить, отстроить и реформировать украинскую экономику на будущее; 25 млн фунтов стерлингов направят в поддержку Украины для укрепления более инклюзивных, эффективных и действенных социальных систем и услуг; 3 млн миллионов фунтов стерлингов выделили на поставки украинского зерна и других продуктов питания в Сирию.