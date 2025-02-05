Британія оголосила масштабну допомогу для України

Шеф британської дипломатії Девід Леммі офіційно підтвердив, що Лондон надасть Україні майже 70 млн дол на енергетику, бізнес та соціальну підтримку.

Британія продовжує активно підтримувати Україну

Про нове рішення офіційного Лондона міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив під час пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.

Дипломат повідомив про надання додаткової підтримки Україні у розмірі 55 млн фунтів (близько 68,7 млн дол).

Сьогодні я оголошую про надання додаткової підтримки Великої Британії Україні у розмірі 55 мільйонів фунтів, щоб допомогти підвищити стійкість і зростання в обох наших країнах і економіках. Девід Леммі Глава МЗС Великої Британії

Фото: mfa.gov.ua

Нова допомога від Великої Британії буде розподілена наступним чином:

17 млн фунтів стерлінгів підуть на інноваційні енергетичні проєкти для підтримки відновлення та сталого розвитку енергетичної системи України; 10 млн фунтів стерлінгів дадуть можливість відновити, відбудувати та реформувати українську економіку на майбутнє; 25 млн фунтів стерлінгів спрямують на підтримку України у зміцненні більш інклюзивних, ефективних та дієвих соціальних систем та послуг; 3 млн мільйони фунтів стерлінгів виділили на постачання українського зерна та інших продуктів харчування до Сирії.