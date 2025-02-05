Британія оголосила масштабну допомогу для України

Шеф британської дипломатії Девід Леммі офіційно підтвердив, що Лондон надасть Україні майже 70 млн дол на енергетику, бізнес та соціальну підтримку.
Головні тези:
- 5 млн фунтів стерлінгів спрямують на інноваційні енергетичні проєкти та підтримку відновлення енергетичної системи України.
- Допомога також охоплює відновлення та реформування української економіки й підтримку соціальних систем та послуг.
Британія продовжує активно підтримувати Україну
Про нове рішення офіційного Лондона міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив під час пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.
Дипломат повідомив про надання додаткової підтримки Україні у розмірі 55 млн фунтів (близько 68,7 млн дол).
Нова допомога від Великої Британії буде розподілена наступним чином:
17 млн фунтів стерлінгів підуть на інноваційні енергетичні проєкти для підтримки відновлення та сталого розвитку енергетичної системи України;
10 млн фунтів стерлінгів дадуть можливість відновити, відбудувати та реформувати українську економіку на майбутнє;
25 млн фунтів стерлінгів спрямують на підтримку України у зміцненні більш інклюзивних, ефективних та дієвих соціальних систем та послуг;
3 млн мільйони фунтів стерлінгів виділили на постачання українського зерна та інших продуктів харчування до Сирії.
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