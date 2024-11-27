Україна отримала 4,8 млрд дол від Світового банку

Україна отримала 4,8 млрд дол від США в межах проєкту PEACE. Кошти спрямували на підтримку реалізації реформ, а також відновлення країни.
Головні тези:
- Україна отримала 4,8 млрд доларів від Світового банку в рамках проєкту PEACE для підтримки реформ та відновлення країни.
- Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, спрямований на розвиток реформ, освіти, охорони здоров’я та сфери аграрного сектору в Україні.
- Державний бюджет отримав часткове покриття витрат, включаючи соціальні та гуманітарні програми, завдяки гранту від США.
- За угодою про грант Україна отримає значні фінансові ресурси в рамках проєкту PEACE in Ukraine для подальшого розвитку країни.
Україна отримала новий транш фінансової допомоги від США
Від початку повномасштабної війни через механізм Світового банку Україна отримала вже майже 50 млрд доларів.
Що відомо про попередній грант Україні від Світового банку
15 листопада США надали Україні 1,35 млрд дол безповоротної допомоги. За інформацією Мінфіну, проєкт спрямований на часткове покриття видатків держбюджету, включно з реалізацією соціальних та гуманітарних програм, не пов’язаних зі сферою оборони.
Угода про грант передбачає залучення Україною траншу в рамках Проєкту PEACE in Ukraine.
1,35 млрд доларів США — грант від Сполучених Штатів Америки;
10,8 млн євро — кошти з Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для Украї
Від початку повномасштабного вторгнення завдяки проєкту PEACE in Ukraine Мінфін залучив вже майже 28 млрд доларів США та понад 1,4 млрд євро бюджетної підтримки.
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