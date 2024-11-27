Україна отримала 4,8 млрд дол від Світового банку

Україна отримала 4,8 млрд дол від США в межах проєкту PEACE. Кошти спрямували на підтримку реалізації реформ, а також відновлення країни.

Україна отримала новий транш фінансової допомоги від США

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE. Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення. Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України

Від початку повномасштабної війни через механізм Світового банку Україна отримала вже майже 50 млрд доларів.

Надзвичайно вдячні Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в межах проєкту PEACE, — зазначив Денис Шмигаль. Поширити

Що відомо про попередній грант Україні від Світового банку

15 листопада США надали Україні 1,35 млрд дол безповоротної допомоги. За інформацією Мінфіну, проєкт спрямований на часткове покриття видатків держбюджету, включно з реалізацією соціальних та гуманітарних програм, не пов’язаних зі сферою оборони.

Угода про грант передбачає залучення Україною траншу в рамках Проєкту PEACE in Ukraine.

1,35 млрд доларів США — грант від Сполучених Штатів Америки;

10,8 млн євро — кошти з Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для Украї

Від початку повномасштабного вторгнення завдяки проєкту PEACE in Ukraine Мінфін залучив вже майже 28 млрд доларів США та понад 1,4 млрд євро бюджетної підтримки.