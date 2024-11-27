Украина получила 4,8 млрд долл. от Всемирного банка

Украина получила 4,8 млрд долл. от США в рамках проекта PEACE. Средства были направлены на поддержку реализации реформ, а также восстановление страны.
Главные тезисы
- Украина получила рекордные 4,8 млрд долларов от Всемирного банка и США для поддержки реформ и восстановления страны через проект PEACE in Ukraine.
- Инвестиционный проект направлен на развитие образования, здравоохранения, агропроизводства и других ключевых областей в Украине.
- Государственный бюджет Украины получил поддержку социальных и гуманитарных программ благодаря гранту от США.
- По соглашению о гранте Украина дополнительно получит значительные финансовые ресурсы для дальнейшего развития страны.
- С начала полномасштабной войны Украина уже привлекла около 50 млрд долларов финансовой помощи через механизм Всемирного банка.
Украина получила новый транш финансовой помощи от США
С начала полномасштабной войны через механизм Всемирного банка Украина получила уже около 50 млрд долларов.
Что известно о предыдущем гранте Украины от Всемирного банка
15 ноября США предоставили Украине 1,35 млрд долл. безвозвратной помощи. По информации Минфина, проект направлен на частичное покрытие расходов госбюджета, включая реализацию социальных и гуманитарных программ, не связанных со сферой обороны.
Соглашение о гранте предусматривает привлечение Украиной транша в рамках Проекта PEACE in Ukraine.
1,35 млрд долларов США – грант от Соединенных Штатов Америки;
10,8 млн евро — средства из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины
С начала полномасштабного вторжения благодаря проекту PEACE in Ukraine Минфин привлек уже почти 28 млрд. долларов США и более 1,4 млрд. евро бюджетной поддержки.
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