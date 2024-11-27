Украина получила 4,8 млрд долл. от Всемирного банка

Украина получила 4,8 млрд долл. от США в рамках проекта PEACE. Средства были направлены на поддержку реализации реформ, а также восстановление страны.

Украина получила новый транш финансовой помощи от США

Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE. Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

С начала полномасштабной войны через механизм Всемирного банка Украина получила уже около 50 млрд долларов.

Очень благодарны Соединенным Штатам и партнерам по развитию, финансирующим помощь в рамках проекта PEACE, — отметил Денис Шмигаль. Поделиться

Что известно о предыдущем гранте Украины от Всемирного банка

15 ноября США предоставили Украине 1,35 млрд долл. безвозвратной помощи. По информации Минфина, проект направлен на частичное покрытие расходов госбюджета, включая реализацию социальных и гуманитарных программ, не связанных со сферой обороны.

Соглашение о гранте предусматривает привлечение Украиной транша в рамках Проекта PEACE in Ukraine.

1,35 млрд долларов США – грант от Соединенных Штатов Америки;

10,8 млн евро — средства из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины

С начала полномасштабного вторжения благодаря проекту PEACE in Ukraine Минфин привлек уже почти 28 млрд. долларов США и более 1,4 млрд. евро бюджетной поддержки.