Украина получила 4,8 млрд долл. от Всемирного банка
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получила 4,8 млрд долл. от Всемирного банка

Денис Шмыгаль
Украина получила 4,8 млрд долл. от Всемирного банка
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Украина получила 4,8 млрд долл. от США в рамках проекта PEACE. Средства были направлены на поддержку реализации реформ, а также восстановление страны.

Главные тезисы

  • Украина получила рекордные 4,8 млрд долларов от Всемирного банка и США для поддержки реформ и восстановления страны через проект PEACE in Ukraine.
  • Инвестиционный проект направлен на развитие образования, здравоохранения, агропроизводства и других ключевых областей в Украине.
  • Государственный бюджет Украины получил поддержку социальных и гуманитарных программ благодаря гранту от США.
  • По соглашению о гранте Украина дополнительно получит значительные финансовые ресурсы для дальнейшего развития страны.
  • С начала полномасштабной войны Украина уже привлекла около 50 млрд долларов финансовой помощи через механизм Всемирного банка.

Украина получила новый транш финансовой помощи от США

Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE. Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

С начала полномасштабной войны через механизм Всемирного банка Украина получила уже около 50 млрд долларов.

Очень благодарны Соединенным Штатам и партнерам по развитию, финансирующим помощь в рамках проекта PEACE, — отметил Денис Шмигаль.

Что известно о предыдущем гранте Украины от Всемирного банка

15 ноября США предоставили Украине 1,35 млрд долл. безвозвратной помощи. По информации Минфина, проект направлен на частичное покрытие расходов госбюджета, включая реализацию социальных и гуманитарных программ, не связанных со сферой обороны.

Соглашение о гранте предусматривает привлечение Украиной транша в рамках Проекта PEACE in Ukraine.

  • 1,35 млрд долларов США – грант от Соединенных Штатов Америки;

  • 10,8 млн евро — средства из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины

С начала полномасштабного вторжения благодаря проекту PEACE in Ukraine Минфин привлек уже почти 28 млрд. долларов США и более 1,4 млрд. евро бюджетной поддержки.

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