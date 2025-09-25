Україна та ЄС продовжили угоду щодо "транспортного безвізу"
Україна та ЄС продовжили угоду щодо "транспортного безвізу"

Україна та Європейська комісія продовжили Угоду про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців.

Головні тези:

  • Україна та Європейська комісія продовжили Угоду про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців, що забезпечує незмінний доступ українських та європейських перевізників на цій перспективний ринок.
  • Попереднє продовження угоди отримало підтримку більшості країн-членів Європейського Союзу, що свідчить про успішну співпрацю між сторонами.

“Транспортний безвіз” для України продовжено

Міністерство розвитку громад та територій України та Європейська комісія 25 вересня домовились про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців.

Таким чином “транспортний безвіз” діятиме щонайменше до березня 2027 року.

Це означає, що українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, за час дії угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%, що є прямим позитивним впливом домовленостей на економіку обох сторін.

Раніше продовження угоди було підтримано більшістю країн-членів Європейського Союзу.

Угода також передбачає подальшу адаптацію українського законодавства до європейських стандартів: поступове впровадження смарт-тахографів для нових вантажівок, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній, вимоги до ділової репутації перевізників.

Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом була підписана у червні 2022 року.

У червні 2024 року домовленості були продовжені втретє. Тоді ж сторони домовились, що лібералізація буде автоматично продовжена до кінця 2025 року у разі відсутності негативного впливу на сторони угоди та відсутності порушень.

