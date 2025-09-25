Украина и ЕС продлили соглашение о "транспортном безвизе"

Украина и Европейская комиссия продлили Соглашение о либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев.
Главные тезисы
- Украина и Европейская комиссия продлили соглашение о либерализации грузовых перевозок на 15 месяцев, обеспечивая стабильность и доступ на рынок для украинских и европейских перевозчиков.
- Продление “транспортного безвиза” до 2027 года способствует росту торговли Украины с ЕС автомобильным транспортом на 55% и имеет положительное влияние на экономику обеих сторон.
"Транспортный безвиз" для Украины продолжен
Министерство развития общин и территорий Украины и Европейская комиссия 25 сентября договорились о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок на 15 месяцев.
Это означает, что украинские перевозчики и перевозчики Европейского Союза и в дальнейшем не требуют специальных разрешений для выполнения двусторонних и транзитных перевозок.
По словам вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, за время действия соглашения удельный вес торговли Украины с ЕС автомобильным транспортом возрос почти на 55%, что является прямым положительным влиянием договоренностей на экономику обеих сторон.
Ранее продление соглашения было поддержано большинством стран-членов Европейского Союза.
Соглашение также предусматривает дальнейшую адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам: постепенное внедрение смарт-тахографов для новых грузовиков, обучение менеджеров-управлителей транспортных компаний, требования к деловой репутации перевозчиков.
Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом было подписано в июне 2022 года.
