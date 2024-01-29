Україна успішно застосовує новітню тактику у війні проти РФ — Bild

За інформацією військового аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, Україна вже більше року використовує у розв'язаній Росією злочинній війні безпілотні апарати для ураження цілей, розвідки та просування вперед через ворожі мінні поля.

Що відомо про новітню тактику ЗСУ, яка зламала плани окупантів армії РФ

Як зазначає аналітик видання, ефективність використання БпЛА у якості ударної сили вже перевершила колишню могутність мінометів та артилерійської зброї.

Окрім цього українські військові також ефективно використовують морські безпілотники та сухопутних роботів для виконання різних бойових завдань.

Зокрема, безпілотні протимінні трали на дистанційному управлінні створюють дірки у ворожих мінних полях, інша роботизована техніка підтягує шланг, який викликає детонацію мін.

Що відомо про новітню тактику залучення робототехніки до виконання бойових завдань

Одночасно ЗСУ використовують наземні дрони для мінування власних рубежів. Невеликий робот на гусеничному ходу укладає радянські міни ТМ-62.

Нещодавно ЗСУ випробували під Бахмутом невеликий бойовий наземний дрон "Броненосець".

Це американський кулемет М2, встановлений на колісній платформі з дистанційним управлінням.

Також використовуються і наземні дрони-камікадзе.

Нещодавно один з них проник на 4 км вглиб позицій ЗС РФ поблизу Авдіївки і вибухнув під залізничним мостом.