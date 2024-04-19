Україна знайшла спосіб ослабити Росію без допомоги Заходу

Як зазначають американські аналітики, Україна навчилася протидіяти РФ за допомогою невеликої кількості зброї, насамперед власного виробництва.
Україна б’є по Росії зброєю вітчизняного виробництва
Як вважає американський Інститут вивчення війни, удари України по об'єктах на території Росії є складовою кампанії Києва з деградації галузей, які підтримують російські військові зусилля і військовий потенціал, розгорнутий в російському тилу.
Начальник ГУР Кирило Буданов не приховує, що його команда має намір протидіяти майбутнім російським наступальним операціям, продовжуючи завдавати ударів по російських військових об'єктах на території Росії.
За словами шефа української розвідки, ці удари мають на меті показати, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін не може "захистити [російське] населення від війни".
Атаки України на військові цілі в Росії будуть продовжуватися
Як зазначив Кирило Буданов, ГУР розробило план, ключова ціль якого — зменшення військового потенціалу країни-агресорки РФ.
На його переконання, у найближчому майбутньому буде відбуватися ще більше транскордонних атак російських добровольчих сил всередині Росії за підтримки української розвідки, а також більше атак дронів.
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