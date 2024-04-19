Україна знайшла спосіб ослабити Росію без допомоги Заходу
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна знайшла спосіб ослабити Росію без допомоги Заходу

Зеленський
Джерело:  ISW

Як зазначають американські аналітики, Україна навчилася протидіяти РФ за допомогою невеликої кількості зброї, насамперед власного виробництва.

Україна б’є по Росії зброєю вітчизняного виробництва

Як вважає американський Інститут вивчення війни, удари України по об'єктах на території Росії є складовою кампанії Києва з деградації галузей, які підтримують російські військові зусилля і військовий потенціал, розгорнутий в російському тилу.

Начальник ГУР Кирило Буданов не приховує, що його команда має намір протидіяти майбутнім російським наступальним операціям, продовжуючи завдавати ударів по російських військових об'єктах на території Росії.

ГУР планує завдати ударів по російській оборонно-промисловій базі (ОПБ) та критично важливих військових об'єктах, таких, як аеродроми та командно-штабні пункти, у відповідь на прогнозований наступ Росії влітку 2024 року, — наголошує команда ISW.

За словами шефа української розвідки, ці удари мають на меті показати, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін не може "захистити [російське] населення від війни".

Фото: скриншот

Атаки України на військові цілі в Росії будуть продовжуватися

Як зазначив Кирило Буданов, ГУР розробило план, ключова ціль якого — зменшення військового потенціалу країни-агресорки РФ.

Ми (Головне управління розвідки МОУ — ред.) запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість ... критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

На його переконання, у найближчому майбутньому буде відбуватися ще більше транскордонних атак російських добровольчих сил всередині Росії за підтримки української розвідки, а також більше атак дронів.

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