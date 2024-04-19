Украина нашла способ ослабить Россию без помощи Запада

Как отмечают американские аналитики, Украина научилась противодействовать РФ с помощью небольшого количества оружия, прежде всего собственного производства.

Украина бьет по России оружием отечественного производства

Как считает американский Институт изучения войны, удары Украины по объектам на территории России являются составной кампанией Киева по деградации отраслей, поддерживающих российские военные усилия и военный потенциал, развернутый в российском тылу.

Начальник ГУР Кирилл Буданов не скрывает, что его команда намерена противодействовать будущим российским наступательным операциям, продолжая наносить удары по российским военным объектам на территории России.

ГУР планирует нанести удары по российской оборонно-промышленной базе (ОПБ) и критически важным военным объектам, таким как аэродромы и командно-штабные пункты, в ответ на прогнозируемое наступление России летом 2024 года, — отмечает команда ISW. Поделиться

По словам шефа украинской разведки, эти удары преследуют цель показать, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин не может "защитить [российское] население от войны".

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Атаки Украины на военные цели в России будут продолжаться

Как отметил Кирилл Буданов, ГУР разработало план, ключевая цель которого — уменьшение военного потенциала страны-агрессорки РФ.

Мы (Главное управление разведки МОУ — ред.) предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, такие как военная промышленность ... критические военные объекты, их аэродромы, их командно-контрольные пункты. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

По его убеждению, в ближайшем будущем будет происходить еще больше трансграничных атак российских добровольческих сил внутри России при поддержке украинской разведки, а также больше атак дронов.