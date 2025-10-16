Українські бійці знищили 1080 окупантів і 42 артсистеми РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські бійці знищили 1080 окупантів і 42 артсистеми РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 16 жовтня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 127 300 осіб, з них 1080 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Українські бійці знищили 1080 окупантів і 42 артсистеми РФ за минулу добу.
  • Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України становлять понад 1 127 300 осіб.
  • Армія РФ втратила значну кількість техніки, включаючи танки, броньовані машини, артилерійські системи та інше.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати РФ

Також росіяни втратили:

  • танків — 11261 (+2),

  • бойових броньованих машин — 23384 (+9),

  • артилерійських систем — 33713 (+42),

  • РСЗВ — 1520 (+0),

  • засобів ППО — 1227 (+0),

  • літаків — 427 (+0),

  • гелікоптерів — 346 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 70437 (+416),

  • крилатих ракет — 3859 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 64468 (+139),

  • спеціальної техніки — 3977 (+0).

Дані уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 500 одиниць озброєння і військової техніки армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили майже 100 штурмів армї РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили 138 окупантів РФ
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?