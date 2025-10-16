Українські бійці знищили 1080 окупантів і 42 артсистеми РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 16 жовтня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 127 300 осіб, з них 1080 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Українські бійці знищили 1080 окупантів і 42 артсистеми РФ за минулу добу.
- Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України становлять понад 1 127 300 осіб.
- Армія РФ втратила значну кількість техніки, включаючи танки, броньовані машини, артилерійські системи та інше.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також росіяни втратили:
танків — 11261 (+2),
бойових броньованих машин — 23384 (+9),
артилерійських систем — 33713 (+42),
РСЗВ — 1520 (+0),
засобів ППО — 1227 (+0),
літаків — 427 (+0),
гелікоптерів — 346 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 70437 (+416),
крилатих ракет — 3859 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 64468 (+139),
спеціальної техніки — 3977 (+0).
Дані уточнюються.
