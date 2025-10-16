Украинские бойцы уничтожили 1080 оккупантов и 42 артсистемы РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 16 октября 2025 на войне против Украины составляют около 1 127 300 человек, из них 1080 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Украинские бойцы уничтожили 1080 оккупантов и 42 артсистемы РФ за минувшие сутки.
- Война против Украины привела к более чем миллиону боевых потерь среди российских войск.
- Российская армия потеряла значительное количество техники, включая танки, бронированные машины, артиллерийские системы и другое.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также россияне потеряли:
танков — 11261 (+2),
боевых бронированных машин — 23384 (+9),
артиллерийских систем — 33713 (+42),
РСЗО — 1520 (+0),
средств ПВО — 1227 (+0),
самолетов — 427 (+0),
вертолетов — 346 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 70437 (+416),
крылатых ракет — 3859 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 64468 (+139),
специальной техники — 3977 (+0).
Данные уточняются.
