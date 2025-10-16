Украинские бойцы уничтожили 1080 оккупантов и 42 артсистемы РФ в течение суток
Украинские бойцы уничтожили 1080 оккупантов и 42 артсистемы РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 16 октября 2025 на войне против Украины составляют около 1 127 300 человек, из них 1080 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Украинские бойцы уничтожили 1080 оккупантов и 42 артсистемы РФ за минувшие сутки.
  • Война против Украины привела к более чем миллиону боевых потерь среди российских войск.
  • Российская армия потеряла значительное количество техники, включая танки, бронированные машины, артиллерийские системы и другое.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Потери РФ

Также россияне потеряли:

  • танков — 11261 (+2),

  • боевых бронированных машин — 23384 (+9),

  • артиллерийских систем — 33713 (+42),

  • РСЗО — 1520 (+0),

  • средств ПВО — 1227 (+0),

  • самолетов — 427 (+0),

  • вертолетов — 346 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 70437 (+416),

  • крылатых ракет — 3859 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 64468 (+139),

  • специальной техники — 3977 (+0).

Данные уточняются.

